Сейчас США ведут работы по интеграции противокорабельной ракеты большой дальности AGM-158C LRASM в самолет F-35.

Пентагон впервые опубликовал фотографии, на которых видно истребитель F-35 с новой противокорабельной ракетой большой дальности AGM-158C LRASM. Об этом сообщает The War Zone.

На фото можно видеть испытательный полет F-35 Lightning II, выполненный с авиабазы Naval Air Station Patuxent River (штат Мэриленд) в сентябре этого года.

Две ракеты AGM-158C подвесили на внешние подкрыльевые пилоны палубного варианта самолета F-35C. Ракету также планируют интегрировать в состав версии F-35B с коротким взлетом и вертикальным приземлением.

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Отметим, что LRASM не может поместить внутри ни одного варианта F-35. При внешней подвеске теряется малозаметность, которая является главным козырем истребителей пятого поколения.

Впрочем, американцы считают это разумной платой за способность F-35 поражать морские цели на большой дальности. Сейчас США планируют получить несколько версий этой ракеты. У базового варианта дальность составляет примерно 370 км (в дальнейшем ее могут существенно увеличить).

Ракета LRASM - справка

Концептуально LRASM представляет собой развитие малозаметной крылатой ракеты JASSM. Ее фюзеляж выполнен исходя из требований минимальной заметности, с активным применением композитных материалов.

Ракета получила боевую частью массой более 450 кг: этого достаточного для выведения из строя любого корабля. Среди носителей ракеты (кроме F-35) такие боевые самолеты как F/A-18E/F Super Hornet и B-1 Lancer.

LRASM имеет для США особую значимость с оглядкой на американо-китайское соперничество в Тихом океане. Напомним, сейчас КНР активно наращивает возможности своего надводного флота. Это касается, в частности, авианосцев.

Ранее стало известно, что США нарастят производство дальнобойных ракет LRASM и JASSM.

По некоторым данным, последнюю в ближайшем будущем может получить Украина. Отметим, что эта ракета является штатным вооружением для самолета F-16, который ранее уже передали Киеву.

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