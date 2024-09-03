Отмечается, что поставка займет несколько месяцев.

США близки к соглашению о поставке Украине крылатых ракет большой дальности, которыми можно было бы бить по территории России. Киеву придется подождать несколько месяцев, пока США решат технические вопросы перед поставкой.

Издание Reuters пишет, что о включении ракет класса "воздух-земля" (Joint Air-to-Surface Standoff Missiles, JASSM) в пакет вооружений могут объявить уже этой осенью, хотя окончательное решение еще не принято.

Отправка JASSM в Украину может существенно изменить стратегический ландшафт войны, поскольку Россия окажется в зоне досягаемости мощных высокоточных боеприпасов

Видео дня

По мнению военных аналитиков, внедрение JASSM может отодвинуть российские плацдармы и склады снабжения на сотни километров. Это серьезно осложнит возможности России по поддержанию наступательных операций и потенциально обеспечит Украине стратегическое преимущество.

Запуск ракет с точек вблизи северной границы Украины с Россией может позволить им поразить военные объекты в Воронеже и Брянске. На юге, сбросив их вблизи линии фронта, можно нанести удары по аэродромам или военно-морским объектам в Крыму.

До сих пор JASSM были интегрированы только в самолеты американской разработки. В конечном итоге Украина будет иметь несколько десятков самолетов F-16, каждый из которых может нести две крылатые ракеты.

Один из американских чиновников сказал, что предпринимаются попытки сделать ракету пригодной для использования на незападных истребителях, имеющихся на вооружении Украины, а это советские истребители МиГ-29, Су-24 и Су-27.

Потребность Украины в более мощном вооружении растет, поскольку она продолжает испытывать сильное давление со стороны российских войск на своем восточном фронте.

По словам сотрудника Конгресса, предоставление Украине ракет JASSM окажет давление на Вашингтон, чтобы снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России.

Ракеты JASSM - что о них известно

Старые модели JASSM от Lockheed Martin Corp имеют дальность действия около 230 миль (370 км). Ракеты длиной около 14 футов (4 м) трудно обнаружить радаром. Они также могут летать близко к земле и их можно запрограммировать на извилистые маршруты для обхода средств ПВО. Существует также более дальнобойная ракета JASSM, способная пролететь более 500 миль.

Каждая JASSM оснащена крупной 1000-фунтовой боеголовкой, но в отличие от ракет Storm Shadow и SCALP она не предназначена для ударов по бункерам. Новейшие версии стоят около 1 миллиона долларов каждая.

Наведение осуществляется с помощью сигналов Глобальной системы позиционирования (GPS) и инерциальной навигационной системы. Когда ракета приближается к цели, инфракрасный искатель помогает направить ее в точку поражения с точностью около 10 футов (3 м).

Планы Германии закупить ракеты JASSM-ER

ВВС Германии заказывают 75 крылатых ракет JASSM-ER для нового истребителя F-35. Цена закупки всего пакета самолетов, включая вооружение - 8 миллиардов евро. Хотя вместе с F-35 уже заказано несколько ракет класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", процесс заказа крылатых ракет JASSM был отложен.

Военный эксперт Олег Катков считает, что если Германия закупит ракеты JASSM-ER, в перспективе есть возможность передачи таких ракет Украине.

Вас также могут заинтересовать новости: