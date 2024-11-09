Министр обороны США заявил Зеленскому, что не может дать приоритет в поставках ATACMS Украине.

В США обеспокоены сокращением военных запасов из-за увеличения поставок оружия другим странам мира. Пентагон неохотно отправляет дополнительные баллистические ракеты ATACMS Украине, пишет The Wall Street Journal.

Высокопоставленный американский чиновник заявил журналистам, что в США рассматривают вариант выкупа оружия у других стран для его передачи Украине. Особенно острый вопрос с ракетами ATACMS, которые имеют очень большой спрос.

По словам чиновника, в Пентагоне утверждают, что РФ переместила самолеты и другие ценные цели за пределы досягаемости ATACMS. Так Вашингтон оправдывает ограничение поставок ракет Киеву. Он отметил, что администрация Байдена не разрешила Украине использовать это оружие для нанесения ударов по территории России.

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Источник добавил, что администрация Байдена просит союзников отправить Украине ракеты из своих запасов.

Два других американских чиновника и советник украинского правительства поделились с журналистами, что министр обороны США Ллойд Остин отклонил недавнюю просьбу президента Украины Владимира Зеленского предоставить нашей стране приоритет в поставке ATACMS. Глава Пентагона сказал, что нарушить давние соглашения с другими покупателями было бы слишком большой просьбой.

Новая версия оружия под названием Precision Strike Missile находится в стадии производства, но потребуются годы, чтобы сделать ее в достаточно большом количестве, чтобы заменить ATACMS, рассказал другой американский чиновник.

Новая версия баллистической ракеты под названием Precision Strike Missile уже находится в стадии производства, но потребуются годы, чтобы сделать ее в достаточно большом количестве, чтобы заменить ATACMS, сказал другой американский чиновник.

Кроме того, у США ограниченные запасы боеприпасов воздушного базирования, которые можно использовать на украинских истребителях F-16, заявил бывший сотрудник Министерства обороны Вашингтона.

Ракеты ATACMS - что известно

Напомним, что ATACMS является тактической баллистической ракетой класса земля - земля. Украина является одним из основных эксплуатантов этого оружия.

Ранее военный эксперт, полковник Петр Черник назвал цели, по которым будут бить ВСУ из ATACMS. Он отметил, что в средней полосе РФ еще со времен СССР сосредоточено большое количество аэродромов с военной авиацией.

Кроме того, заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх заявила, что в США есть дефицит ATACMS. Она отметила, что это одна из причин, почему Украина получила запрет на дальнобойные удары.

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