ВСУ ударили ракетами ATACMS по российской РЛС "Небо-М"

В Генштабе заявили, что уничтожение указанной станции создаст благоприятный "воздушный коридор" для эффективного использования ракет Storm Shadow и SCALP-EG.

Подразделения ракетных войск Вооруженных сил Украины нанесли успешный удар баллистическими ракетами ATACMS по российской радиолокационной станции "Небо-М", сообщили в Генштабе ВСУ. Отмечается, что уничтожение указанной станции должно снизить способность российской армии выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели: "Уничтожение РЛС "Небо-М" создаст благоприятный "воздушный коридор" для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG". Новость дополняется…

Помогите проекту

Поддержите нас