Именно в средней полосе РФ еще со времен СССР сосредоточено большое количество аэродромов с такой авиацией.

Украине очень нужно получить разрешение бить по территории РФ в первую очередь ракетами ATACMS, заявил военный эксперт, полковник Петр Черник в интервью Армия TV.

"Нас очень сильно донимает военная авиация россиян, которая может брать на борт даже тяжелые бомбы больших калибров: ФАБ-100, 250, 500. Именно в средней полосе РФ еще со времен СССР сосредоточено большое количество аэродромов с такой авиацией. Ракеты ATACMS особенно в кассетной комплектации М-39 и М-39А1, которые имеют в своей комплектации субэлементы М-74 - такая "апельсинка", в металлической кожуре высокоэнергетические взрывчатые вещества. На высоте разрывается и "засевает" футбольное поле... Коэффициент взрыва - 98%. Одна ракета дальностью 164 км имеет комплектацию в пределах до 900 субэлементов, на 300 км - в пределах 300 субэлементов. И этим можно уничтожить абсолютно все их аэродромы", - заверил Черник.

Он подчеркнул, что не разделяет точку зрения тех западных экспертов, которые говорят, что применение таких ракет ничего не решит. "Решит. И очень серьезно", - отметил Черник.

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Он считает, что Украина таки получит разрешение на удары этим оружием по территории страны-агрессора, но сроки прогнозировать не берется.

"Думаю, что разрешение поступит и мы услышим хорошую новость, что запылают их (российские) аэродромы... Сроки. Сложный вопрос... На мой взгляд, учитывая то, что все больше и больше появляется пассивных признаков того, что эта фаза войны, скорее, будет заканчиваться на весну-лето следующего года, то я думаю, это будет не такое уж и длительное время. Если они заработают до нового года, то для нас это будет невероятно хороший результат", - прокомментировал Черник.

Разрешение на удары по территории РФ западным оружием

США так и не дали на минувшей неделе разрешение Украине бить их дальнобойным оружием по территории РФ для поражения военных объектов. Хотя в западной прессе появились сообщения, что США и Великобритания предоставляют такое разрешение.

Позже The Times обнародовало материал, в котором говорится, что Великобритания не позволит Украине использовать ракеты большой дальности по целям в России без согласия Соединенных Штатов.

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