В РФ нет никаких "Орешников", считает советник главы Офиса президента.

После того, как из РФ на территории Украины прилетела межконтинентальная баллистическая ракета, возможности о чем-то договариваться с российскими властями "обнуляются".

Таким мнением поделился советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире телемарафона. По его словам, во время удара по Днепру российские оккупанты не использовали "Орешник"

"...нет никаких "Орешников" у Российской Федерации. Это человек (главарь России Владимир Путин, - Ред.), который не является адекватным, выдумывает себе какие-то названия", - сказал он.

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Советник подчеркнул, что удар по Днепру враги нанесли классическим межконтинентальным баллистическим оружием:

"Использование такого оружия, абсолютно точно, на мой взгляд, обнуляет возможности о чем-то договориться с Российской Федерацией. Потому что использование межконтинентальной баллистики против гражданского населения - это точно не должно привести к тому, чтобы что-то отдать России, и ожидать, что она будет вести себя в рамках международного права".

В центре внимания удар по Днепру - что сообщалось

Российские захватчики атаковали украинский областной центр 21 ноября. Противники применили различные виды ракетного вооружения, в том числе - МБР.

Позже Владимир Путин утверждал, что россияне якобы запустили по Днепру "совершенно новую разработку" - ракету "Орешник". По словам начальника Главного управления разведки украинского Министерства обороны Кирилла Буданова, "Орешник" - это название научно-исследовательской работы, а на самом деле противники запустили ракету по Днепру из системы "Кедр".

Полковник запаса Вооруженных сил Украины, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан считает, что Россия может запустить по украинскому государству еще одну МБР. Он предупредил, что возможные цели - полигоны и крупные города.

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