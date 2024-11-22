По данным украинской разведки, речь идет об опытных образцах - вероятно двух.

Ракета, которую Россия использовала для удара по городу Днепр, является экспериментальной. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов во время дискуссии "Геноцидальные практики РФ в Украине".

"Вчера российский диктатор, откровенно, публично заявил, что была применена ракета "Орешник", так он ее назвал. "Орешник" - это название научно-исследовательской работы. Это ее просто ширма, сама система называется "Кедр"", - отметил он. При этом добавил, что речь идет о баллистической ракете средней дальности, носителе ядерного оружия.

Буданов отметил, что то, что россияне использовали ракету в ее безъядерном варианте, является от них предупреждением, что они "совсем с ума сошли".

Видео дня

"Сейчас экспертиза устанавливает, какая именно начинка там была. Ракета экспериментальная. Мы знали точно, что на октябрь месяц должны были сделать два опытных образца. Возможно, сделали немножко больше, но, поверьте, это - опытный образец, это еще не серийное изделие, слава Богу", - подчеркнул Буданов.

Ракетный удар по Днепру

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ракетным ударом по Днепру Россия серьезно увеличивает масштаб и жестокость войны против Украины.

Воздушные Силы ВСУ сообщили, что утром 21 ноября российские войска атаковали город Днепр ракетами различных типов. В частности, из Астраханской области РФ была запущена, в частности, межконтитентальная баллистическая ракета

Зеленский отметил, что применение Россией новой экспериментальной баллистической ракеты средней дальности "Орешник" - это плевок Путина в лицо всем тем, кто стремится к настоящему миру.

Зеленский отметил, что сегодня российский диктатор Владимир Путин признал, что сделал уже второй за этот год шаг к эскалации, к расширению этой войны. В частности, была применена новая баллистическая ракета. По его словам, удар по Днепру - одному из крупнейших городов Украины - это уже второй шаг России к эскалации за год. Первым таким шагом было привлечение Северной Кореи к войне против Украины - контингента в не менее 11 тысяч солдат.

Вас также могут заинтересовать новости: