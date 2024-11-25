Вряд ли Украина получит систему THAAD, которая есть на вооружении пяти стран.

Украина должна действовать на опережение и заранее уничтожать российские ракетные способности типа "Кедр", чтобы не ждать, когда Россия будет наносить такой системой удары.

Как военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак сказал в эфире на Радио NV, в мире есть система THAAD, которой можно сбивать такую ракету.

"На безумных высотах эта система может сбивать любые цели. Речь шла о том, что до 150 км в высоту она может это увидеть", - отметил Ступак.

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В то же время, по его убеждению, вопрос заключается в цене и доступности системы THAAD, потому что ранее Украина с большим потугами просила предоставить ей хотя бы одну-две батареи Patriot.

"Хотя, во всем мире насчитывается примерно 250 таких батарей и нам их очень сложно давали", - сказал Ступак.

При этом, системы THAAD на вооружении имеют всего пять богатых стран: США, Южная Корея, Япония, Саудовская Аравия и ОАЭ. Ориентировочная стоимость одной такой системы составляет 3 млрд долларов. Одна система Patriot стоит 1,2 млрд долларов.

Эксперт отметил, что еще надо говорить о стоимости выстрелов из системы THAAD.

"Один выстрел - это не ракета в классическом понимании. Это некий "дротик" без боевой части, на бешеной скорости может перехватить цели, уничтожить именно за счет своей скорости. Стоимость примерно на 2015 год составляла 21 млн американских долларов. Даже если сейчас уже немного дешевле. Даже если 15 млн долларов, то Украина банально нет таких возможностей приобрести этот комплекс", - подчеркнул Ступак.

Он добавил, что такие цели для россиян являются приоритетными целями - они могут его повредить или уничтожить.

"Я думаю, что Западные страны на это не пойдут. И как по мне держать удар - это не вариант... Для нас действительно было бы хорошо не просто держать удар, но и наносить свои удары даже не в ответ, а не упреждение и сносить такую российскую инфраструктуру, чтобы не было ударов по Украине именно из такого баллистического вооружения", - сказал Ступак.

Эксперт убежден, что другие страны даже не решатся передавать Украине такие системы как THAAD. В частности, он сомневается, что, например, Саудовская Аравия снимет такую систему с боевого дежурства, потому что Иран может что-то запустить по ней. Так же Южная Корея имеет угрозу от Северной Кореи. И США не будут снимать, потому что им постоянно угрожает РФ. Япония тоже не будет снимать.

Ступак добавляет, что в то же время, Украине нужна не одна такая система, потому что надо защищать много городов.

Система THAAD и для чего она нужна Украине

Как сообщал УНИАН, еще в октябре распространялась информация, что США намерены развернуть в Израиле батарею системы противовоздушной обороны THAAD, поскольку Иран уже дважды за полгода осуществлял массированные ракетные удары по этой стране.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что объявленная российским диктатором Владимиром Путиным ракета "Орешник", которой был нанесен удар по Днепру, на самом деле называется "Кедром". Эта ракета не является серийным изделием и является экспериментальной. На октябрь у России могло быть два или более таких опытных средств.

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный отметил, что союзники пока не смогут предоставить Украине средства для перехвата и сбивания новой российской баллистической ракеты "Кедр".

"11 махов на последнем участке траектории - это означает то, что такую ракету можно сбить только наиболее современными системами, наиболее современными средствами. Или THAAD, или модернизированным Patriot с наиболее современными ракетами", - пояснил он.

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