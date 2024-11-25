Странам Запада надо переходить на военные рельсы, чтобы производить средства, которые нужны Украине.

Союзники пока не смогут предоставить Украине средства для перехвата и сбития новой российской баллистической ракеты "Кедр". Об этом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный сообщил в эфире на Радио NV.

Эксперт отметил, что система "Кедр" очень неточная, но ее задача заключается в том, чтобы поразить большую территорию. Эта ракета-носитель имеет шесть боеголовок, и в каждой из них установлено по шесть суббоеприпасов - всего 36 боеприпасов. Вес полезной нагрузки, которую несет ракета, составляет около 1,2 тонны. Каждый суббоеприпас весит 30-40 кг.

По его словам, для того, чтобы обходить средства ПВО/ПРО, на ракеты системы "Кедр" еще ставят реактивный двигатель, который ускоряет полет при падении вниз. Во время атаки на Днепр ракета не несла взрывчатки, потому что наблюдалась вспышка в воздухе, но при падении на землю не было взрыва. "Это означает, что там были стальные или бетонные болванки, которые просто падали вниз. То есть, даже Путин испугался нанести такой удар. 36 бомб весом 30 кг даже с тринитротолуолом - это бы точно было очень заметно", - сказал эксперт.

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По его мнению, система "Кедр" была применена для демонстрации союзникам Украины, что Россия может ударить по европейским городам.

В то же время, скорость подлета к Днепру из района Астрахани составляла где-то 15 минут.

"11 махов на последнем участке траектории - это означает то, что такую ракету можно сбить только наиболее современными системами, наиболее современными средствами. Или THAAD, или модернизированным Patriot с наиболее современными ракетами. Это означает то, что для союзников обезопасить свои города - это будет приоритет №1, это будет очень дорого сделать. Потому что все эти системы стоят от миллиарда и больше. Поэтому, это запугивание и, запугивание, в первую очередь, наших союзников", - подчеркнул Нарожный.

Эксперт отметил, что единственный способ сбивать такую ракету - делать это в верхней части полета еще до расцепления на 36 боеприпасов. Сбивать каждый этот боеприпас отдельно будет очень дорого, поскольку придется с "Петриота" или IRIS-T запускать в небо 36 ракет на перехват. Каждая такая ракета стоит 1-1,5 млн долларов.

"Лучше запустить одну ракету в верхние слои атмосферы. Она будет дороже, но уничтожит сам этот носитель еще до момента его раскрытия. Это делается в верхних слоях атмосферы. Речь идет о том, что ракета должна достать этот "Кедр" на высоте более 100 км", - подчеркнул Нарожный.

Он не уверен, что Украине смогут дать наиболее современные системы ПВО/ПРО, потому что в США производят меньшее количество ракет для перехвата, чем Россия производит крылатых ракет в год.

"Поэтому, сказать, что сейчас союзники способны каким-то образом выделить нам такие системы - это абсолютно нереально. Им надо, как у нас полюбят говорить, переходить на военные рельсы, то есть, инвестировать гораздо больше в это производство, расширять это производство и тогда они смогут нам что-то передать", - считает Нарожный.

Россия ударила по Днепру новой ракетой - что известно

Как сообщал УНИАН, руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что ракета, которую Россия использовала для удара по городу Днепр, является экспериментальной. Названная российским диктатором ракета "Орешник" на самом деле называется "Кедром". Эта ракета является опытным образцом, а не серийным изделием. На октябрь у России могло быть два или более опытных изделия.

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