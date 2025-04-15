Украина может взять за основу старые советские комплексы "Бук", считает Алексей Гетьман.

Для создания собственной системы ПВО Украине нужны производственные возможности. Об этом в эфире Radio NV рассказал военный аналитик, майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Каких-то технологий сверхсовременных, которых у нас нет, не надо. Что такое ЗРК? Это радиолокационная станция, которая должна наблюдать за целью. Это пусковая установка с ракетами, которые должны с головкой самонаведения или непосредственно по радиолокационной станции попадать в цель", - сказал эксперт.

Он добавил, что Украина может взять за основу советские зенитно-ракетные комплексы "Бук", которые способны сбивать воздушные цели на расстоянии до 100 километров.

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"Вопрос - где брать для них ракеты. Но мы уже сделали такой гибрид, это не очень сложно сделать. Я думаю, что на базе таких комплексов должен разрабатываться наш отечественный комплекс. Здесь не надо какие-то сверхсовременные технологии из тех, которых у нас нет. Там есть технологии, но у нас это есть. Мы это можем сделать. Нам не хватает финансирования на этот проект и производственных возможностей", - добавил Гетьман.

Украинская система ПВО: что известно

Ранее аналитики издания Defense Express сообщили, что Украина ведет работу над разработкой собственной системы ПВО. Эксперты отметили, что по некоторым характеристикам украинский комплекс может превосходить даже американский Patriot.

По мнению авиационного эксперта Анатолия Храпчинского, Украина имеет возможности создать собственную систему ПВО. Однако в этом вопросе, подчеркнул он, Украине лучше скооперироваться с Европой.

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