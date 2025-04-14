Вопрос в сроках поставки этих систем ПВО.

У Соединенных Штатов Америки есть финансовый интерес для продажи Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом заявил военный эксперт Александр Мусиенко.

"Очень хорошо, что президент Украины выступил с такой инициативой. В том смысле, что это ощущение реалий того, как складывается сейчас ситуация. Того, с какими подходами действует сейчас администрация Дональда Трампа. Исходя из этих реалий, Зеленский делает абсолютно прагматичные шаги. Мы не просим того, чтобы нам передавали вооружение. Мы готовы его купить", – сказал он в эфире "24 канала".

Эксперт отметил, что подобные финансовые аргументы могут быть самыми действенными для нынешней американской власти. В то же время Мусиенко добавил, что открытым остается вопрос о сроках поставки систем и ракет к ним в Украину.

Видео дня

"Это вопрос так же и времени. Но американская оборонка ждет заказ. Соединенные Штаты собираются увеличить оборонные расходы до 1 трлн долларов. Под это ориентируется оборонно-промышленный комплекс, который будет увеличивать производство оружия. В том числе и систем ПВО, таких ЗРК, как Patriot", – констатировал Александр Мусиенко.

ПВО для Украины: важные новости

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова купить у Соединенных Штатов Америки 10 систем Patriot стоимостью 15 млрд долларов. В то же время он упрекнул США в том, что Вашингтон не передал уже обещанные системы ПВО Украине.

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что Берлин уже передал Киеву 4 таких системы ПВО. И пока они не могут предоставить Украине большее количество ЗРК Patriot.

Вас также могут заинтересовать новости: