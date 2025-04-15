По словам Храпчинского, у Украины есть проблемы со средствами радиолокации и "баллистическими калькуляторами".

Украина имеет возможности для разработки собственной системы ПВО стратегического уровня, но лучше в этом вопросе скооперироваться с Европой.

Такое мнение высказал на Radio NV заместитель гендиректора компании по производству средств радиоэлектронной борьбы, бывший офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский.

"С учетом того, что сделали украинские частные компании за время полномасштабного вторжения, я бы не удивился, если в ближайшее время появятся определенные разработки, которые позволят нам решать стратегический вопрос. На самом деле мы сталкиваемся с отсутствием противоракетной эшелонированной защиты. То есть, мы используем Patriot, но это система противовоздушной обороны и она не предусматривает, например, перехват баллистических ракет на самой высокой траектории", - сказал он.

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Эксперт пояснил, что речь идет о необходимости таких систем, как THAAD - комплексы подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата баллистических ракет средней дальности.

Специалист напомнил, что с соответствующей проблемой Украина столкнулась во время удара оккупантов по Киеву. Он пояснил, что незначительное изменение врагом траектории полета на последней дистанции приводит к тому, что могут быть неправильные расчеты точки перехвата. Поэтому, по словам Храпчинского, цели надо сбивать на большой высоте - около 100 км, что "умеют" системы Arrow, SAMP-T.

Он добавил, что, например, в Румынии и Польше есть системы противоракетной защиты от межконтинентальных баллистических ракет. Однако эти системы сначала были корабельные, а потом их переоборудовали в стационарные.

По мнению Храпчинского, перспективные возможности у Украины есть, но усилия надо объединять с Европой.

"Есть определенные фундаментальные наработки. В Европе сейчас франко-итальянская система SAMP-T NG, которая прошла модернизацию и скорее всего будет испытываться именно по таким целям. Возможности есть, надо финансирование, масштабирование и ускорение этого процесса", - сказал Храпчинский.

Он добавил, что у Украины есть проблема не только со средствами поражения, но и со средствами радиолокации и с так называемыми вычислительными возможностями - "баллистическими калькуляторами", которые просчитывают точку, где надо перехватывать цель. Эксперт акцентировал на том, что это очень важно.

Также Храпчинский прокомментировал заявление Украины о желании закупить у США системы Patriot.

"США производят в год только 12-16 пусковых систем, то есть мы говорим за два дивизиона, в которые входит одна система радиолокации, один командный пункт и шесть или восемь пусковых установок. То есть, этого недостаточно, чтобы обеспечить, например, имеющиеся потребности. Поэтому надо создавать собственную систему во взаимодействии с Европой", - подчеркнул эксперт.

Выпуск оружия в Украине

По данным Defense Express, Украина ведет разработку зенитного ракетного комплекса большой дальности с возможностью уничтожения целей на расстоянии до 100 км и к разработке предложили присоединиться странам ЕС. Говорилось, что во время выступления на Совете министров ЕС 14 апреля об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, который назвал этот ЗРК "системой противовоздушной обороны стратегического уровня".

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