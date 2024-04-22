Швеция может передать Украине ЗРК RBS 70.

Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна готова присоединиться к немецкой инициативе по усилению защиты украинского неба и сейчас рассматривает возможность финансирования закупки систем ПВО. Как сообщает 24 Канал, об этом Йонсон заявил по прибытии на заседание министров иностранных дел и обороны в Люксембурге.

Йонсон отметил, что Украина нуждается в большем количестве артиллерийских снарядов, а также новых систем для защиты неба. По его словам, Швеция сейчас планирует поддержать немецкую инициативу преимущественно финансово, но рассматривает возможность передачи ЗРК.

"Сейчас мы сосредоточены на финансовом вкладе, а также, возможно, на RBS 70, потому что это могло бы облегчить некоторое давление на системы Patriot", - сказал он.

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Кроме того, министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил о работе над 14-м пакетом санкций против России. Швеция выступает за введение новых ограничений, которые повлияют на российскую экономику.

"Мы позаботимся о том, чтобы включить как запрет на импорт сжиженного природного газа, так и меры по ограничению российского теневого флота", - сказал Бильстрем.

Что такое RBS 70

RBS 70 - это переносной зенитно-ракетный комплекс (ПЗРК), разработанный шведской компанией Saab Bofors Dynamics. Он предназначен для обеспечения противовоздушной обороны малой дальности против вертолетов, самолетов и других целей на расстоянии до 8 километров. Система состоит из ракетной установки, прицельной системы и ракеты, оснащенной инфракрасной системой самонаведения для сопровождения и поражения целей. Его ключевое преимущество - возможность эффективно работать в условиях противодействия термическими ловушками или средствами РЭБ.

ПВО для Украины: что известно

Накануне секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО договорились направить в Украину больше систем противовоздушной обороны. Ранее новые комплексы уже пообещала передать Германия - ожидается одна батарея "Patriot" и система IRIS-T.

По информации Financial Times, союзники по ЕС и НАТО давят на Грецию и Испанию с требованием предоставить Украине больше систем ПВО.

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