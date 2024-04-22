По словам Евлаша, Силы обороны вынуждены использовать различные системы ПВО в тандеме, чтобы обезопасить их.

Для защиты украинского неба, Воздушные силы ВСУ требует больше установок ПВО и ракет для них, рассказал в эфире телемарафона спикер Илья Евлаш.

"Ракеты являются расходным материалом. Как мы видим, в течение последнего месяца враг пытался довольно активно проводить комбинированные атаки, используя различные типы вооружения, это и крылатые ракеты, и гиперзвуковые и большое количество "Шахедов", - рассказал Евлаш.

Он также добавил, что каждая из систем ПВО, будь то Gepard, NASAMS или Patriot - выполняет разную функцию. Поэтому Украине нужно получить различные виды установок ПВО.

Видео дня

"Эти установки должны прикрывать друг друга, поскольку, довольно часто враг пытается атаковать различными, более дешевыми средствами, которые достаточно сложно уничтожить определенными системами, пытается поразить такие установки, как Patriot. Но если она будет работать в комплексе с, например, установкой Gepard, которые являются убийцами "Шахедов", наша система ПВО станет значительно эффективнее", - пояснил Евлаш.

Кроме того, по словам спикера, Украине необходимы и ракеты к переносным зенитно-ракетным комплексам.

"Поскольку их используют и на фронте, против авиации и дронов врага, так и во время воздушных атак мобильные огневые группы. Также, нам необходимы ракеты и для нашей авиации. Это крылатые ракеты: Storm Shadow, SCALP, возможно TAURUS, если все же нам передадут их - это было бы очень и очень хорошо. И, конечно же, это различные противоавиационные ракеты", - сказал Евлаш.

ПВО для Украины: что известно

Накануне секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО договорились направить в Украину больше систем противовоздушной обороны.

По информации Financial Times, союзники по ЕС и НАТО давят на Грецию и Испанию с требованием предоставить Украине больше систем ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: