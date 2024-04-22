Пока только Германия заявила о поставке одного комплекса Patriot среди стран-союзников.

На Грецию и Испанию давят союзники по ЕС и НАТО с требованием предоставить Украине больше систем ПВО, ведь Киев планирует требовать большей помощи во время встречи министров иностранных дел и обороны ЕС, которая состоится в понедельник. Об этом пишет Financial Times.

Известно, что в этом месяце Украина обратилась к западным партнерам, чтобы те срочно предоставили семь дополнительных систем ПВО, среди которых Patriot или советские С-300, ведь РФ усиливает воздушную и ракетную атаки против городов и энергетической инфраструктуры Украины. В частности об этом в очередной раз сообщил и президент Украины Владимир Зеленский.

"Патриоты могут называться системами противовоздушной обороны только тогда, когда они работают и спасают жизни, а не стоят неподвижно где-то на базах хранения", - подчеркнул он в своих соцсетях.

В издании отметили, что только Германия заявила о поставке одного комплекса Patriot, в то время, как другие лидеры ЕС на саммите в Брюсселе лично призвали премьер-министров Испании и Греции Педро Санчеса и Кириакоса Мицотакиса передать часть своих систем Украине.

В частности обоим лидерам стран, армии которых имеют на вооружении более десятка систем Patriot и другие системы, такие как С-300, сказали, что их потребности не такие большие, как у Украины, а также они не сталкиваются с какой-то непосредственной угрозой.

"Мы все знаем, у кого они есть, мы все знаем, где они находятся, и мы все знаем, кому они действительно нужны", - отметил один из проинформированных о ходе дискуссии.

Также чиновники для издания сообщили, что на Польшу и Румынию было меньше давления, ведь они находятся на границе с Украиной.

По словам чиновников, давление о предоставлении систем ПВО усилится во время встречи министров иностранных дел и обороны всех 27 стран-членов ЕС в Люксембурге. В FT добавили, что Украина особенно заинтересована в устаревших греческих системах С-300, которые уже имеют на вооружении ВСУ и с которыми они уже имеют опыт работы.

"Есть страны, которые, если быть откровенными, не нуждаются в немедленном приобретении систем противовоздушной обороны. Каждой стране предлагается решить, чем она может пожертвовать", - подчеркнул один из дипломатов ЕС, который участвует в подготовке к встрече.

В свою очередь министерства обороны Греции и Испании отказались комментировать ситуацию для журналистов Financial Times. В издании напомнили, что во время встречи с Зеленским, которая состоялась в прошлом месяце, Санчес отметил, что Испания "предоставит новые возможности в 2024 году, чтобы помочь Украине защитить себя от российской агрессии".

Передача Украине систем ПВО: что известно

Ранее генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО готовы передать Украине больше ПВО.

"Министры обороны НАТО согласились активизироваться и предоставить дальнейшую военную поддержку, в том числе больше систем противовоздушной обороны. НАТО определило имеющиеся способности во всем Альянсе. Есть системы, которые можно сделать доступными для Украины. Поэтому, я ожидаю новые объявления о средствах противовоздушной обороны вскоре", - отметил генсек.

Как писал УНИАН, украинские военные уже не имеют средств ПВО в районе Часового Яра. Также известно, что россияне заняли 30% города Красногоровка. По словам эксперта BILD Юлиана Репке, из-за этого ВСУ не могут сбивать российские самолеты.

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