Три системы уже передали Украине.

Вице-канцлер Германии, глава Минэкономики Роберт Хабек сегодня в Киеве: в честь визита чиновник сообщил о планах поддержать ВСУ дополнительной ПВО IRIS-T вместе с Гельмутом Раухом. Три системы уже передали Украине, напомнил глава компании-производителя Bild.

"Три наши системы уже находятся в Украине, и ещё больше будет поставлено в этом году. Следующая - всего через несколько недель", - сказал он.

В свою очередь Хабек высказал уверенность в том, что Украиной Путин не ограничиться: если добьется успеха там, непременно продолжит войну с другими.

Видео дня

"Поэтому для нашей безопасности и мира в Европе важно, чтобы Украина успешно защищала себя и чтобы мы ей помогали", - пояснил он.

Чиновник уточнил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

Biid напомнил, что приезд Хабека на специальном поезде в Киев - его второй по счету официальный визит в Украину с начала полномасштабной войны. Вместе с вице-канцлером Германии в Украину прибыл "отец" Iris-T SLM Гельмут Раух. Последний возглавляет оружейную компанию Diehl Defence, которая производит упомянутые зенитно-ракетные комплексы.

Ожидается, что в Киеве немецкая делегация встретится с президентом Зеленским, главой Минэкономики Юлией Свириденко, а также министром энергетики Германом Галущенко. Далее Хабек поедет с визитом в Молдову для переговоров с главой правительства Дорином Речаном.

Прошлый визит Хабека в Украину

Прошлый визит вице-канцлера ФРГ оказался неожиданностью для Украины. Он приезжал чуть более года назад - 3 апреля 2023.

Тогда его визит освещал немецкий Spiegel. Чиновника в поездке также сопровождала небольшая делегация: тогда в Украину приехали представители немецкого бизнеса. Целью визита было обсуждение вопросов о восстановлении Украины, а также о развитии сотрудничества в области энергетики.

Вас также могут заинтересовать новости: