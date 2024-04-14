Евлаш отмечает, что на это нужно некоторое время, но это должно произойти как можно быстрее.

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш очертил, когда в Украину может быть доставлена установка Patriot от Германии.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о том, сколько времени может пройти от того, как было заявлено, что Украина получит от Германии еще одну установку Patriot, до того, как эта установка уже будет защищать нашу страну.

"Это определенный процесс, когда необходимо завезти, доставить эти все пусковые установки, пункт управления. Конечно, что это не одна машина, и все их надо будет доставить на территорию Украины. Это может занять некоторое время. Я не хотел бы говорить, сколько, поскольку противник также мониторит ситуацию и может использовать. Однако могу заверить, что это произойдет как можно быстрее", - отметил Евлаш.

Видео дня

Он подчеркнул, что эта установка изрядно поможет укрепить воздушное пространство Украины и защитить людей от воздушных атак врага.

"Конечно, это станет большим усилением. Даже одна установка сыграет очень большую роль в защите воздушного пространства страны", - сказал спикер.

Patriot для Украины - последние новости

Ранее Министерство обороны Германии сообщило, что "немедленно" передаст Украине еще одну батарею противоракетных систем Patriot. В прошлом году страна уже предоставила Украине две такие батареи.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на передачу Patriot от Германии, призвав всех других лидеров последовать примеру этой страны.

Вас также могут заинтересовать новости: