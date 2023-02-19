Глава правительства Марк Рютте подчеркнул, что у Амстердама нет "табу" по поводу этого вопроса.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что в вопросах поставок военной помощи Киеву передача истребителей F-16 Украине - следующий шаг со стороны ЕС.

Как отметил чиновник в эфире общенационального телемарафона, пока что некоторые страны колеблются в этом вопросе на фоне позиции США, однако в правительстве Нидерландов точно нет "табу" на этот счет.

"F-16 - это действительно будет следующий шаг. Это будет большой следующий шаг. Но мы ориентируемся на будущее и гарантируем, что вы получите все, что нужно, пока у вас будет в этом потребность. Поэтому мы также сказали, что в этом вопросе нет табу. Но F-16 производятся в США, а они против поставок F-16 в Украину. Многие страны из-за этого колеблются", - подчеркнул Рютте.

Также чиновник заявил, что для активизации вопроса о передаче истребителей Украине мир должен создать соответствующую коалицию, как это было с передачей немецких танков Leopard 2. Он оценил, что этот процесс занял бы не более, чем несколько недель. Однако окончательного "вывода" по поводу создания такой коалиции пока что нет.

"Пока нет вывода, будет это или нет, но мы смотрим вперед и склоняемся к этому", - заявил он.

Позиция США по поводу передачи истребителей F-16 Украине

Напомним, что пока что официальный Вашингтон выступает против передачи своих военных истребителей F-16 Украине. 7 февраля президент США Джо Байден лично объяснил свою позицию, отметив, что истребители должны остаться в стране.

Однако с таким заявлением Байдена не согласилась часть Конгресса США, а также ряд военных экспертов и генералов в отставке. Буквально 17 февраля группа конгрессменов призвала президента США Джо Байдена пересмотреть свое отношение по поводу передачи F-16 Украине.

Ранее стало известно, что глава Европейского командования Вооруженных Сил США и Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи в рамках тайного совещания призвал передать Украине F-16 для глубоких ударов по оккупантам.

Отметим, что еще в конце января официальный производитель F-16 сделал важное заявление: компания готова поставлять самолеты европейским странам для дальнейшей их передаче Украине.

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