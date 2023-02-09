Ранее правительство страны утвердило решение о передаче Киеву танков Leoprd 2, однако точное их количество там не назвали.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта допустил возможность передачи Украине истребителей F-16 после позитивного решения Лиссабона о предоставлении Киеву немецких танков Leoprd 2.

Как отметил глава португальского правительства в комментарии CNN, у его страны нет "красных линий" в этом вопросе. Об этом он заявил перед саммитом ЕС.

"Это не красная линия", - сказал Кошта.

Он уточнил, что официально на вооружении Португалии есть 27 истребителей F-16 AM. Однако на прямой вопрос журналистов касательно передачи летательных аппаратом Киеву, он ответил неоднозначно, вспомнив об обязательствах страны перед НАТО.

"Это та сфера, где мы просто не имеем возможности (помочь Украине), учитывая, что все средства, которые у нас есть, направлены на миссии, без которых мы не можем обойтись", - сказал он.

Передача истребителей F-16 Украине

По словам военных экспертов, западные истребители F-16, в комплексе с противоракетными системами Patriot SAMP/T (Mamba), могут сбивать российские сверхзвуковые ракеты С-300 и С-400.

Из-за массовых ракетных ударов войск РФ украинские официальные лица активно призывают партнеров передать Украине истребители для защиты неба как можно скорее.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский лично приехал в Великую Британию для того, чтобы сделать этот вопрос центральным для мирового сообщества. Он подарил депутатам шлем украинского пилота с подписью: "У нас есть свобода - дайте нам, пожалуйста, крылья, чтобы ее защитить".

На фоне этого стало известно, что Великобритания хочет как можно скорее начать подготовку украинских летчиков-истребителей.

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