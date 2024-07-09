"Иван Рогов" сможет нести несколько десятков вертолетов и будет одним из самых больших российских кораблей.

Россияне продолжают строительство универсального десантного корабля (УДК) "Иван Рогов" проекта 23900 на керченском судостроительном заводе "Залив". Соответствующий снимок разместил в соцсети X (Twitter) OSINT-аналитик MT Anderson.

Также представлен другой снимок годичной давности: их сравнение позволяет говорить об "определенном прогрессе" в строительстве корабля. Заметим, что на месте строительства активно работают краны. Также можно видеть, как меняется конфигурация палубы УДК.

С помощью специального инструмента аналитик установил, что ширина корабля "Иван Рогов" равна 38 м: это совпадает с более ранними оценками его размеров.

Видео дня

Ранее сообщалось, что корабль будет иметь длину 220 м. Экипаж УДК - 320 человек. Предполагаемая десантовместимость - до 1000 морских пехотинцев, до 75 единиц боевой техники и до 4 десантных катеров в доковой камере. В состав авиационной группы войдут до 20 вертолетов и несколько БПЛА.

Ранее сообщалось, что "Иван Рогов" хотят передать заказчику в 2028 году. В 2029-м планируют передать еще один корабль проекта 23900 - "Митрофан Москаленко" (всего запланировано 2 таких УДК).

Российское судостроение - последние новости

Напомним, недавно россияне вывели на первые испытания главный патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550, который иногда называют "боевым ледоколом".

Также сообщалось, что россияне внесут изменения в конструкцию своих кораблей, чтобы они могли лучше переносить атаки украинских морских дронов.

Вас также могут заинтересовать новости: