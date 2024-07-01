Россияне будут делать ставку на защиту машинного отделения новых кораблей.

Малые ракетные корабли (МРК), которыми сейчас вооружаются все флоты ВМФ России, планируют строить с учетом опыта российско-украинской войны. Об этом сообщает пропагандистское "РИА Новости".

Анализ борьбы с украинскими морскими дронами на Черноморском флоте позволил сделать вывод, что надо менять внутреннюю конструкцию российских кораблей. Это касается проходов, коридоров и размещения экипажа.

По словам россиян, основной задачей для защитников Украины является обездвижить корабль, а затем его добить. "Мы должны обеспечить защиту машинного отделения, это "узкое место" на всех кораблях. Это сердце корабля... И мы сделаем дополнительную защиту", - заявил гендиректор корпорации "Ак Барс" Ренат Мистахов.

Видео дня

"Ак Барс" строит для российского военно-морского флота малые ракетные корабли проектов 22800 "Каракурт", 21631 и другие водоизмещением около 1,5-2 тыс т.

Отметим, что Украина удачно применяет морские дроны против россиян, причем безэкипажные катера постоянно модернизируют. Кроме того, создают и новые модели БЭКов.

Российское судостроение - последние новости

Напомним, накануне россияне вывели на первые испытания главный патрульный корабль ледового класса "Иван Папанин" проекта 23550, который иногда называют "боевым ледоколом".

Также недавно на Зеленодольском заводе имени Горького спустили на воду малый ракетный корабль "Ставрополь", который стал 12-м представителем проекта 21631 "Буян-М".

Вас также могут заинтересовать новости: