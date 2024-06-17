Украинская сторона внедрила блестящие инновации, отметили западные журналисты.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и украинцам удалось "совершить невероятный подвиг" - они неожиданно победили в битве на Черном море, и это может стать знаковым достижением в летописи военно-морской войны.

Украинская сторона, не имея собственного военно-морского флота, вывела из строя не менее трети Черноморского флота России, прорвала российскую морскую блокаду и снова открыла Черное море для экспорта зерна, говорится в материале The Washington Post. "Сейчас объемы экспорта Украины приближаются к довоенному уровню, что стало огромным подспорьем для ее экономики военного времени", - подчеркивается в материале.

По сведениям журналистов, такой невероятный подвиг украинцам удалось совершить отчасти благодаря использованию мощных противокорабельных крылатых ракет, в том числе отечественного производства - "Нептун", благодаря которым в 2022 году был потоплен флагман ЧФ России, ракетный крейсер "Москва". "Но Украина также внедрила блестящие инновации, разработав собственные беспилотные надводные судна, которые могут охотиться на российские военные корабли волчьими стаями. И Magura V5, и Sea Baby - это, по сути, беспилотные скоростные катера, которые могут быть начинены взрывчаткой и даже стрелять ракетами", - отмечается в статье.

Видео дня

Журналисты добавили, что морские дроны оснащены камерами и спутниковой связью, что позволяет удаленным диспетчерам направлять их к цели, они быстро и сделаны из материалов, которые трудно обнаружить радаром. "Самое главное - они дешевы в производстве и не подвергают риску украинский персонал. Беспилотники стоимостью всего несколько сотен тысяч долларов топят многомиллионные военные корабли, на производство которых уходят годы", - говорится в статье.

Американский адмирал в отставке, бывший командующий НАТО Джеймс Ставридис полагает, что "мы находимся в абсолютной точке поворота в морской войне". "Большие надводные корабли подвергаются большому риску со стороны воздушных, надводных и подводных беспилотников", - отметил он.

По мнению экс-командующего Альянса, чем раньше крупные страны, такие как Штаты, поймут это, "тем больше шансов у них выжить в крупных боевых действиях в этом неспокойном XXI веке".

"Как и ряд линкоров, уничтоженных в Перл-Харборе (имеется в виду внезапное комбинированное нападение японской палубной авиации и карликовых подводных лодок на американскую военную базу рано утром 7 декабря 1941 года, которое стало началом войны между США и Японией в Тихом океане, - Ред.), авианосцы находятся на закате своих дней. Настало время перевести реостат закупок с пилотируемых боевых кораблей на более многочисленные и гораздо менее дорогие беспилотные суда", - полагает Ставридис.

Важные морские потери РФ на 17 июня 2024 года - что нужно знать сегодня

В середине июня министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон заявил, что украинцам удалось потопить 25% Черноморского флота РФ. По сведениям Генштаба Вооруженных сил Украины, опубликованных 17 июня, общие морские потери России таковы: ликвидированы 28 кораблей/катеров и одна субмарина.

17 июня стало известно, что в Одессе во время Black Sea Security Forum (Черноморского форума по безопасности) был презентован новейший морской беспилотник - Stalker. Журналисты узнали, что этот дрон могут использовать для доставки груза военным.

Вас также могут заинтересовать новости: