Украинцы имеют право на самооборону, подчеркнул глава МИД Великобритании.

Продолжается война в Украине против россиян, и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон опроверг мнение о том, что у украинской стороны идут плохо дела.

Украинская сторона имеет право на самооборону, с точки зрения международного права и здравого смысла, Киев имеет право нанести удар по российским войскам, когда они организованно войдут в Украину, сказал британский чиновник в Лондоне, общаясь с журналистами, пишет газета The Courier.

"Я бы хотела возразить мнение о том, что дела идут плохо. Украина потопила 25% российского Черноморского флота. Они потеряли небольшую часть территории, но это ничто по сравнению с огромным куском территории, который они получили после отражения российского вторжения: и сейчас мы видим, как используется гораздо более эффективная артиллерия, предоставленная американцами", - сказал министр.

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РФ планировала за несколько дней сломать сопротивление украинцев и дойти до Киева, однако ее планы с треском провалились. Украинские воины смогли оттеснить противников из центральной части нашего государства ближе к российским границам.

На ряде направлений продолжаются ожесточенные бои, в том числе на Харьковском. Россия понесла огромные потери как на суше, так и на море. Общие потери РФ на 16 июня 2024 года в живой силе составляют 526 310 противников. Морские потери противника такие - "минусовано" 28 кораблей/катеров и одна подводная лодка.

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