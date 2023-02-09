Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может получить военные корабли в качестве помощи от стран-партнеров. Соответствующее заявление министр опубликовал в Твиттер.
"Всего год назад никто не поверил бы, что украинская армия будет вооружена Стингерами. Литва стала первой страной, которая направила нам эти ПЗРК. Так что может ли кто-то сейчас утверждать, что было бы невозможно получить военные корабли?" – написал он.
К тексту Резников добавил фотографию недостроенного ракетного крейсера "Украина", который много лет стоит на верфи Николаевского судостроительного завода. Как видно на фото, корабль осматривал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас
Ситуация с украинским флотом
В первый день полномасштабного вторжения РФ в порту Николаева был затоплен флагман украинского флота "Гетман Сагайдачный".
В ходе войны Украина использовала только небольшие корабли и катера, не предназначенные для морских баталий. В январе экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник намекнул, что Берлин мог бы передать Украине подводные лодки для борьбы с российским флотом.
Известно, что в настоящее время Украина формирует флот из морских дронов.