Украинский флот тоже может стать получателем военной техники от стран партнеров.

Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может получить военные корабли в качестве помощи от стран-партнеров. Соответствующее заявление министр опубликовал в Твиттер.

"Всего год назад никто не поверил бы, что украинская армия будет вооружена Стингерами. Литва стала первой страной, которая направила нам эти ПЗРК. Так что может ли кто-то сейчас утверждать, что было бы невозможно получить военные корабли?" – написал он.

К тексту Резников добавил фотографию недостроенного ракетного крейсера "Украина", который много лет стоит на верфи Николаевского судостроительного завода. Как видно на фото, корабль осматривал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас

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Ситуация с украинским флотом

В первый день полномасштабного вторжения РФ в порту Николаева был затоплен флагман украинского флота "Гетман Сагайдачный".

В ходе войны Украина использовала только небольшие корабли и катера, не предназначенные для морских баталий. В январе экс-посол Украины в Германии Андрей Мельник намекнул, что Берлин мог бы передать Украине подводные лодки для борьбы с российским флотом.

Известно, что в настоящее время Украина формирует флот из морских дронов.

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