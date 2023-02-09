Самая напряженная ситуация сейчас на линии фронта на Востоке, в районе города Бахмут.

Сейчас у российской армии нет ни единого шанса атаковать Одессу с Черного моря. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, отвечая на вопрос о рисках для Одессы в случае большого наступления оккупантов на Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, на совместном брифинге со своим литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом в медиацентре Украина-Одесса Резников отметил, что именно Одесса и Одесская область российским оккупантам нужны для господства в Черном море, но Украина лишила их этой возможности затоплением флагмана российского военного флота "Москва".

"Москва" была поражена украинским "Нептуном". Плюс несут свою службу не только артиллеристские комплексы, но и противокорабельные "Гарпуны". Поэтому подойти к Одессе с моря я не вижу у них (военных РФ - УНИАН) ни единого шанса. Для того, чтобы пойти по суше, что им не удалось в прошлый раз, им нужно было сначала пройти Николаев, перейти реку Днепр и пройти через Херсон", - сказал Резников.

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По его словам, благодаря мужеству защитников Николаева, врагу это не удалось, в Херсоне его уже нет, а Днепр является естественной защитой с разрушенными мостами и переправами.

"Что касается юга ближе к востоку-там такая угроза есть, потому что вражеские группировки имеют возможность пополнения вооружением и людьми. Поэтому там ситуация более напряженная. Имеется в виду территория от Запорожья до Донетчины", - сказал Резников.

По данным министра обороны Украины, наиболее напряженная ситуация сейчас на линии фронта на востоке, в районе города Бахмут.

"Наши войска сдерживают штурмовые волны отрядов (россиян, - УНИАН). Пока еще это волна за волной, волна за волной. Эту тактику они используют пятый месяц, пытаясь захватить Бахмут. И в этом намерении они несут огромные потери. Главная миссия наших Вооруженных сил эти потери увеличивать и таким образом уменьшать мощность в реальном большом наступлении врага, который мы не исключаем", - сказал он.

По его словам, возможность наступления есть, потому что имеет место концентрация войск врага, а также надо иметь в виду любовь врага к символизму - 24 февраля - год, как продолжается открытая фаза войны.

Война в Украине - угроза Одессе

Как сообщал УНИАН, для предотвращения высадки российского десанта в Одессе, пляжи и часть акватории Черного моря были заминированы. В начале февраля текущего года военный эксперт Олег Жданов говорил, что у РФ отсутствуют возможности осуществить высадку морского десанта в Одессе.

Напомним, в апреле 2022 года две ракеты "Нептун" потопили флагман Черноморского флота РФ - ракетный крейсер "Москва". Но, как ранее стало известно, что комплекс "Нептун" свое "боевое крещение" прошел еще в первые дни широкомасштабного вторжения России, за месяц до потопления русского крейсера "Москва".

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