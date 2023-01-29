Андрей Мельник напомнил, что в Германии производят одни из лучших в мире подлодок.

Заместитель министра иностранных дел и бывший посол в Германии Андрей Мельник намекнул, как Берлин эффективнее мог бы помочь Киеву. Данное решение позволило бы ослабить хватку россиян в Черном море.

Дипломат напомнил, что в Германии производит одни из лучших в мире подлодок.

"Германия (ThyssenKrupp) производит одни из лучших в мире подлодок HDW Class 212A. Бундесвер имеет 6 таких подлодок. Почему бы не отправить в Украину? Тогда мы выгнали бы российский флот с Черного моря", - написал Мельник в своем Twitter-аккаунте.

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Военная помощь Украине - что известно

Западные союзники помогают Украине с российскими захватчиками, поставляя вооружение. Сначала Киеву удалось договиться о поставках так называемого оборонительного оружия.

Следующим шагом стал поставка танков. Переговоры по этому шли достаточно долго, но в итоге после многочисленных дискуссий канцлер Германии Олаф Шольц согласился на передачу ВСУ боевых танков Leopard.

25 февраля немецкий политик официально заявил, что Берлин передаст 14 танков Leopard. Также этим решением правительство Германии разрешило другим странам передавать Украине танки немецкого производства.

Кроме того, президент США Джо Байден объявил о передаче 31 танка Abrams.

После этого инсайдеры стали говорить, что теперь Украина и ее союзники займутся вопрос поставок авиации. В СМИ все чаще и чаще звучит информация об истребителях F-16. 24 января глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил, что европейские партнеры начали работать над поставкой Украине истребителей F-16

При этом заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник обратился к правительству Германии и призвал Берлин дать ВМС Украины боевые корабли и подлодки.

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