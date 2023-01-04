Украинский флот морских дронов пополнился именным дроном "Блискавка". Средства на этот дрон собрали подписчики интернет-издания "Молния" ("Блискавка"). Об этом сообщается на Instagram-странице платформы украинской власти для сбора средств в помощь стране UNITED24.

"Новый год – новые морские дроны. Подписчики интернет-издания "Молния" завершили новогодний сбор на морской дрон! Название было выбрано одноименное и символическое. Спасибо всем, кто присоединился к сбору и сделал Украине такой подарок под елочку. Продолжаем формировать флот морских дронов дальше", – сообщила UNITED24.

Ранее стало известно, что подписчики "Молнии" накануне Нового года собрали более 10 миллионов гривен, которые перечислили на спецсчет НБУ, в частности на проект "Флот морских дронов".

Украина начала сбор средств на строительство первого в мире флота безэкипажных ударных катеров (дронов) в ноябре 2022 года. По словам Президента Украины Владимира Зеленского, морские дроны нужны Украине, чтобы "защитить акватории наших морей и мирные города от российских ракет, которые запускаются с кораблей".