Боев подчеркнул важность стратегической поддержки со стороны Нидерландов, в частности предоставление критически важного вооружения, финансирования украинского ОПК.

Украина и Нидерланды будут укреплять партнерство в сфере безопасности и обороны, в частности по внедрению инноваций. Нидерланды будут выделять финансирование для производства технологических вооружений.

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, об этом шла речь во время встречи заместителя оборонного ведомства по вопросам европейской интеграции Сергея Боева с атташе по вопросам обороны при Посольстве Нидерландов в Украине полковником Йохханейсом Хоппенрейсом.

Ключевыми темами встречи стали реализация Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности, подписанного Президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в марте этого года, а также развитие сотрудничества в рамках инициатив по наращиванию производства беспилотных систем и других современных оборонных продуктов.

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Боев подчеркнул важность стратегической поддержки со стороны Нидерландов, в частности предоставление критически важного вооружения, финансирование украинского ОПК, а также стимулирование совместных проектов между оборонными индустриями Украины и Нидерландов. Стороны договорились о внедрении обратной связи в рамках этих инициатив, что позволит быстро обновлять и совершенствовать оборонные решения на основе опыта применения на поле боя.

В частности, было обсуждено выделение Нидерландами 400 миллионов евро на развитие производства дронов, о чем министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс объявил во время своего визита в Украину в начале октября. Полковник Хоппенрейс подчеркнул заинтересованность Нидерландов в развитии партнерства с другими странами, в частности Данией, Швецией, Норвегией и Финляндией, для усиления совместной поддержки в вопросах безопасности.

Как Нидерланды помогают Украине

Как сообщал УНИАН, 6 октября во время своего визита в Киев министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что его страна выделит 400 млн евро на разработку передовых беспилотников вместе с Украиной и передаст больше истребителей F-16 в ближайшее время.

По словам Брекельманса, проект по БпЛА объединит украинские инновации и голландские знания для того, чтобы улучшить технологии, которые используются на фронте. Он уточнил, что примерно половина инвестиций будет потрачена в Нидерландах, а остальные средства распределят между Украиной и другими государствами.

Брекельманс добавил, если разработанные беспилотники будут успешными, то будет доступно больше финансирования для расширения производства.

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