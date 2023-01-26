Отмечается, что польские власти передали Киеву истребители как запчасти.

Украина весной 2022 года получила от Польши несколько МиГ-29. Самолеты были переданы под видом запчастей.

Польское издание Dziennik Gazeta Prawna не сообщает точное количество втихаря переданных истребителей.

"Весной прошлого года Польша передала украинцам "определенное количество" МиГ-29 на запчасти - после больших споров о том, передавать ли самолеты и как именно", - говорится в сообщении.

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Журналисты утверждают, что самолеты передавали "комбинированным методом".

"В конце концов, фюзеляж или крылья - это тоже запчасти", - указано в сообщении.

Смолеты для Украины - что известно

После полномасштбного вторжения Российской Федерации на украинскую территорию Киев просил западные страны предоставить истребители, чтобы иметь возможность отражать атаки воздуха. Тогда дальше разговоров дело не пошло.

24 января спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что известно, какой тип самолетов передадут Украине, а также озвучены сроки подготовки пилотов.

На следующий день стало известно, что Словакия готова обсуждать поставки истребителей Миг-29 в Украину. Глава минобороны страны Ярослав Надь заявил, что самолеты находятся на одной из баз страны.

При этом компания-производитель истребителей F-16 сообщила, что готова поставлять самолеты странам Европы, которые отдадут свои на нужды ВСУ.

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