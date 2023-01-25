Бундестаг ожидает соответствущих инициатив со стороны стран-партнеров Украины в "ближайшие часы и дни".

Берлин не получил новых запросов о поставке танков Leopard 2 Украине со стороны третьих стран мира, несмотря на уступки со стороны немецкого правительства в этом вопросе.

По данным The Guardian, пока что официальный запрос на этот счет направила только Польша, хотя, уже сегодня канцлер ФРГ разрешил экспорт танков Leopard 2 Украине.

Как заявил представитель немецкого правительства, Бундестаг ожидает соответствущих инициатив со стороны стран-партнеров Украины в "ближайшие часы и дни".

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Решение о поставках танков Leopard 2

24 января Польша официально обратилась к правительству ФРГ с просьбой предоставить лицензию на реэкспорт немецких танков Leopard 2 в Украину.

Сегодня канцлер ФРГ Олаф Шольц дал "зеленый свет" на отправку 14 танков Leopard 2 Украине. После этого стало известно, что Португалия может отправить Украине треть своих "рабочих" танков Leopard 2. Речь идет о четырех боевых машинах.

Такое решение вызвало настоящую истерику в Кремле, а также среди российских пропагандистов. Российский посол в США Анатолий Антонов заявил об "очередной вопиющей провокацией в отношении России", а предатель Украины Илья Кива назвал президента Владимира Зеленского "палачем".

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