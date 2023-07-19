Сейчас Киев получил от Варшавы 10 истребителей МиГ-29, указал дипломатический представитель Украины в Польше Василий Зварыч.

Посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что ВСУ могут получить от Варшавы еще 20 истребителей МиГ-29, которые остались на вооружении польских ВС, однако есть определенное условие.

По его словам, этого не произойдет, пока Польша не начнет получать западные самолеты. Об этом дипломат заявил в интервью "Укринформ". На данный момент Украине передали 10 единиц истребителей МиГ-29.

"Пока передано 10 МиГ-29, но не исключено, что Польша передаст остальные - около 20-ти самолетов этого типа, которые у них еще остаются на вооружении. Однако, скорее всего это произойдет после того, как в Польшу начнут поступать самолеты от стран Запада. Этот процесс уже начался", - указал он.

Речь идет о передаче истребителей FA-50, которые уже получила Варшава от Южной Кореи.

Также Зварыч подтвердил, что подготовка украинских пилотов на истребителях F-16 должна начаться в августе. Сейчас Украина проводит консультации с Польшей относительно количества пилотов и других моментов процесса тренировки.

Дуда уточнил момент, почему Польша не передала Украине самолеты F-16

Напомним, в марте 2023 года Польша вместе со Словакией объявили, что поддержат ВСУ истребителями МиГ-29. Однако вопрос о передаче более современного поколения американских истребителей F-16 до сих пор вызывает сомнения у партнеров.

В июне во время визита в Исландию лидер Польши Анджей Дуда указал, что Варшава может предоставить Киеву дополнительную партию самолетов МиГ-29, вместо F-16, ведь последних слишком мало на вооружении польской армии: "То количество самолетов F-16, которым мы владеем, не позволяет сегодня говорить о передаче Украине какой-то их части", - сказал Дуда.

11 июня на саммите НАТО в Вильнюсе одиннадцать стран-членов Альянса подписали совместный меморандум по тренировках украинских пилотов на F-16.

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