В то же время президент Польши заверил, что готов и в дальнейшем передавать Украине самолеты МиГ-29.

Польша не готова передать Украине истребители F-16, но готова предоставить еще самолеты МиГ-29.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время визита в Исландию, где проходит саммит Совета Европы, пишет wPolityce.

"У нас сравнительно небольшое количество F-16. Мы готовы поддерживать процесс подготовки украинских пилотов - об этом я говорил с премьер-министром и министром национальной обороны. Но то количество самолетов F-16, которыми мы владеем, не позволяет сегодня говорить о передаче Украине какой-то их части", - сказал Дуда.

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В то же время президент Польши заверил, что готов и в дальнейшем передавать Украине самолеты МиГ-29.

"У нас есть проблема, потому что у нас есть некоторые МиГи, которые уже работают по стандартам НАТО и выполняют миссию Air Policing, а значит служат для защиты стран НАТО", - сказал Дуда.

Он также подчеркнул, что по передаче оружия Польша входит в тройку стран, которые больше всего помогают Украине, после США и Великобритании.

"Мы передали беспрецедентное количество вооружений ЕС, мы передали Украине более 300 танков, мы передали почти все наши МиГ-29, о которых Украина просила с самого начала войны", - перечислил президент Польши.

Он добавил, что "мы пожертвовали много оружия на миллиарды долларов" и напомнил, что именно Польша выступила инициатором создания коалиции для военной поддержки Украины.

Истребители для Украины - новости

Как сообщал УНИАН, Украина уже давно, с начала полномасштабного вторжения РФ, просит страны Запада предоставить истребители для защиты от атак россиян. Впрочем, только этой весной Польша и Словакия передали нашему государству самолеты МиГ-29. Вопрос о предоставлении нашим Воздушным силам истребителей F-16 был связан с нежеланием США. Впрочем, согласно последним заявлениям, Вашингтон не против, если эти самолеты предоставят нам другие страны, хотя сами Соединенные Штаты пока этого не будут делать.

15 мая президент Владимир Зеленский анонсировал "важные решения" по самолетной коалиции в ближайшее время. В свою очередь, премьер-министром Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон готов стать ключевым участником этой коалиции стран.

Позже Зеленский сообщил, что над созданием международной коалиции истребителей для Украины согласились работать уже три страны, - кроме Британии, это Франция и Нидерланды.

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