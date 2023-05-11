Отмечается, что Польша – лидер по количеству поставленных Киеву танков.

Ранее на этой неделе глава польского оборонного ведомства Мариуш Блащак сообщил, что его страна передала Украине 10 истребителей МиГ-29. Постоянное представительство Польши при Европейском Союзе в четверг уточнило, что уже поставили 14 самолетов.

"Из 28 самолетов, которые уже передали Киеву, Польша прислала аж 14 истребителей МиГ-29", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что Польша – лидер по количеству поставленных танков.

Видео дня

"Из 575 поставленных на данный момент в Украину танков 325 переданы Польшей, Нидерланды занимают второе место (85), Германия третье (80) и США четвертое (76)", – говорится в сообщении.

Отметим, приведенные польским представительством данные относительно передачи танков Украине созвучны с данными из отчета нидерландского проекта Oryx, посвященного оборонной тематике. В то же время данные о передаче истребителей не сходятся с данными Oryx, который информирует о поставке Польшей 14 МиГ-29 и еще 13 – Словакией в течение последних трех месяцев, и последними официальными заявлениями МО Польши. Других подтверджений польськой стороны о поставке еще 4 советских истребителей Украине к этому времени не было.

Передача истребителей Миг-29 Украине - что сообщалось

В марте Польша и Словакия объявили о передаче Украине советских истребителей МиГ-29. Словакия начала поставки в конце марта и в целом должна была передать 13 самолетов.

Польша рассматривала передачу Украине всего парка самолетов МиГ-29 – по мере того, как будет пополнять собственный парк южнокорейскими военными самолетами FA-50.

Первые польские МиГ-29 были переданы Украине в начале апреля. По оценкам СМИ, всего Польша имела на балансе 40 истребителей, из которых готовы к использованию только 29.

Вас также могут заинтересовать новости: