Новый дрон имеет дальность полета в 40 км и даст Вооруженным силам новые возможности, которых им так не хватает.

Российские "Ланцеты" представляют одну из самых больших угроз для наших защитников, однако вскоре украинские бойцы получат его аналог. Об этом в эфире "Business Breakfast с Владимиром Федориным" рассказал вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"В рейндже (дальности полета - УНИАН) до 20 км у нас есть большое количество коптеров, FPV-дронов, но ночью сейчас довольно трудно найти цель в диапазоне 20 км. Нам нужно поражать на 40 км. Дроны вроде "Ланцетов" достаточно высокотехнологичны, и понадобилось полгода, чтобы разогнать рынок в этом направлении", — заявил министр.

Сейчас есть несколько компаний, которые работают над созданием аналога "Ланцета": судьбу контрактов на его производство планируют решить в ближайшие недели.

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По словам Федорова уже провели первые тестовые применения украинского БПЛА на поле боя. "В течение двух месяцев информация уже начнет появляться в российских пабликах — как пылают их танки", — говорит министр.

Таинственный БПЛА

Ранее стало известно, что Украина начала использовать реактивный БПЛА - "камикадзе" неизвестного типа. Россиян удивило высокое качество изделия, поэтому они предположили, что за ним стоят зарубежные партнеры Украины.

Сообщается, что БПЛА оснащен немецким малогабаритным турбореактивным двигателем JetCat P400-PRO тягой 43 кг. Дальность его полета составляет до 300 км.

Что там у россиян

К новым российским БПЛА в последнее время также приковано много внимания. Недавно россияне начали продвигать свой реактивный дрон М 237 на международном рынке.

Как оказалось он представляет собой российскую "копию" иранского Shahed 238, который ранее уже сбивали защитники Украины.

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