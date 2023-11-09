Теперь эти дроны срабатывают на расстоянии от цели, что позволяет им избежать антидроновых сеток.

Россияне начали применять новую версию дрона "Ланцет", и теперь от его атак не защитят противокумулятивные решетки и антидроновые сетки.

Как сообщает "Милитарный", оккупанты опубликовали видео атаки украинской боевой машины ударным беспилотником "Ланцет".

"Интересной особенностью стало то, что дрон поразил цель, взорвавшись в нескольких метрах от нее. На покадровой съемке можно увидеть, что он срабатывает, не долетев до брони, как это было раньше. Это может быть подтверждением начала применения на передовой российских дронов с дистанционным подрывом", - говорится в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что в момент приближения к объекту на необходимое расстояние дрон инициирует боевую часть. Сформированная взрывом кумулятивная струя пролетает последние метры и поражает цель. При этом удаление точки взрыва от объекта поражения на несколько метров никак не снижает пробивные качества боеприпаса. Пока неизвестно, применяет ли дрон старую кумулятивную боевую часть КЗ-6 или же получил аналогичную с "ударным ядром".

"Такое техническое решение позволяет решить проблему с антидроновыми сетками, в которых беспилотники старых моделей с ударным взрывателем нередко путаются и не срабатывают", - подчеркивают эксперты.

Эксперты подчеркивают, что сейчас действенных средств защиты от ударных дронов, кроме мощных средств радиоэлектронной борьбы вроде "Буковеля", нет. Поэтому появление дронов, способных обойти "сетки", является крайне плохой новостью.

В то же время можно уберечь технику от атак, используя средства маскировки и новые тактики.

Так, работу "Ланцетов" можно заметить благодаря анализаторам спектра радиочастот.

"Беспилотники от Zala, в том числе "Ланцеты" и их разведчик сопровождения работают в диапазоне управления 900 МГц. Точнее 868-870 МГц и 902-928 МГц. Они имеют характерную "форму" в виде двух острых пиков", - отмечают в "Милитарном".

Кроме того, подготовку к использованию российских ударных дронов, а также их запуск можно отследить за специфическими изменениями на поле боя - нынешние версии "Ланцетов" не имеют защиты модуля навигации от средств радиоэлектронной борьбы. поэтому россияне перед запуском отключают свой РЭБ на частотах GPS, чтобы не мешать их работе.

Российские дроны-что известно

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Минобороны Андрей Юсов рассказал, что Россия начала применять новые беспилотники - "Изделие-53", которое якобы является новой версией "Ланцета" и может самонаводиться на цель, и "Изделие-54" - так называемый "Италмас".

Он сообщил, что массового использования этих беспилотников на фронте пока не было, поэтому информация об их характеристиках пока уточняется. Однако но они все равно являются "дополнительным фактором риска".

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