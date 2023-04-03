Пентагон стремится значительно пополнить свои запасы для сдерживания Китая.

Армия США заключила с корпорацией Lockheed Martin многолетний контракт на производство ракет класса "воздух-земля" (JAGM) и ракет Hellfire.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление компании. Стоимость сделки может достигать 4,5 миллиарда долларов США, включая дополнительные соглашения.

Сделка, общая стоимость которой в первый год составит 439 миллионов долларов, является одним из первых многолетних контрактов на производство высокоточных боеприпасов. Пентагон стремится значительно пополнить свои запасы для сдерживания Китая.

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В Lockheed добавили, что контракт также предусматривает три дополнительных вознаграждения, которые начнут поступать с конца 2023 года, что позволит увеличить общую стоимость контракта до $4,5 миллиардов в течение следующих четырех лет.

Программа JAGM предусматривает "значительный рост" международного спроса на систему вооружения, заявили в Lockheed.

Производство оружия в США - что известно

Как сообщал УНИАН, в марте президент Джо Байден запросил 842 миллиарда долларов для Пентагона и 44 миллиарда долларов для программ, связанных с обороной, в Федеральном бюро расследований, Министерстве энергетики и других агентствах. Бюджетное предложение на 2024 год на 28 миллиардов долларов превышает в этом году 858 миллиардов долларов.

В оборонном бюджете США на 2023 год предусмотрена масштабная закупка боеприпасов различных типов. В номенклатуру вооружения включили 1700 баллистических ракет MGM-140 Army Tactical Missile System (ATACMS), установки HIMARS, ПЗРК Javelin и другое оружие.

В конце прошлого года стало известно, что США заключили оборонные контракты с компаниями, в том числе с Lockheed Martin на сумму 1,05 миллиарда долларов. Ожидается, что исполнение контракта будет завершено в январе 2024 года. Также ранее Lockheed Martin получила контракт на поставку новых систем HIMARS и услуги поддержки армии США и ее иностранных союзников.

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