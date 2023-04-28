Lockheed Martin должен завершить работу над изготовлением необходимого количества снарядов до 30 октября 2026 года.

Минобороны США заключило контракт с корпорацией Lockheed Martin на сумму 4,8 миллиарда долларов на изготовление высокоточных снарядов GMLRS для ракетных систем HIMARS.

Как сообщает Defence News, с прошлого лета США отправили большое количество снарядов GMLRS и пусковых установок высокомобильной артиллерийской ракетной системы (HIMARS) в Украину. Пентагон не разглашает количество GMLRS, отправленных для помощи нашему государству.

Пентагон хочет увеличить производство GMLRS с 6000 ракет в год до 14 тысяч и планирует подписать многолетнее соглашение по ним в 2024 финансовом году благодаря новым полномочиям Конгресса.

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Отмечается, что Lockheed Martin должен завершить работу над изготовлением необходимого количества снарядов до 30 октября 2026 года.

Вице-президент отдела ракет и огневого контроля Lockheed Martin Джей Прайс заявил, что компания "тесно сотрудничает с нашими армейскими клиентами и партнерами по цепочке поставок, которые движутся с беспрецедентной скоростью, чтобы наращивать производственные мощности, чтобы обеспечить насущную потребность в этой высоконадежной, проверенной в боевых действиях ракете".

В дополнение к увеличению производства GMLRS, Lockheed также работает над версией ракеты увеличенной дальности и планирует провести еще одно летное испытание обновленной системы в этом году, рассказала Defense News Бекки Уитроу, старший менеджер по развитию ракетного бизнеса Lockheed.

Lockheed надеется, что в 2024 году армия США примет решение о том, следует ли переводить версию с увеличенным радиусом действия в серийное производство, добавила Уитроу.

Производство оружия в США

Как сообщал УНИАН, в августе 2022 года США заявили о намерении нарастить производство ракетных систем HIMARS и высокоточных снарядов GMLRS к ним. Увеличение производства связано, в первую очередь, с помощью Украины.

В начале декабря стало известно о заключении контракта между Минобороны США и компанией Lockheed Martin на производство реактивных систем залпового огня HIMARS суммой почти 431 миллион долларов.

А позже сообщалось, что США заключили оборонные контракты с несколькими компаниями, в том числе с Lockheed Martin суммой $1,05 миллиарда. Ожидается, что исполнение контракта будет завершено в январе 2024 года.

А в начале апреля этого года стало известно, что армия США заключила с корпорацией Lockheed Martin многолетний контракт на производство ракет класса "воздух-земля" (JAGM) и ракет Hellfire. Сделка, стоимость которой в первый год составит 439 миллионов долларов, является одним из первых многолетних контрактов на производство высокоточных боеприпасов. Общая стоимость сделки может достигать $4,5 миллиарда со всеми дополнительными контрактами.

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