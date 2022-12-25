Ожидается, что выполнение контракта будет завершено в январе 2024 года.

США заключили оборонные контракты с компаниями, в том числе с Lockheed Martin на сумму 1,05 миллиарда долларов.

Как сообщили в Минобороны США, ожидается, что выполнение контракта будет завершено в январе 2024 года.

"Этот контракт предусматривает закупку материалов, деталей, компонентов и усилий, необходимых для обеспечения своевременного производства и доставки 118 лотов 18 самолетов F-35 для ВВС, Корпуса морской пехоты, ВМС, участников, не входящих в Министерство обороны США, а также зарубежным заказчикам", – говорится в сообщении относительно миллиардного контракта с Lockheed.

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Как напоминает Reuters, ранее в этом месяце Lockheed Martin получила контракт на поставку новых систем HIMARS и услуги поддержки для армии США и ее иностранных союзников. А компания Boeing получила контракт на сумму $497 миллионов на вертолеты CH-47F. Ориентировочной датой завершения контракта является 30 декабря 2025 года.

Изготовление оружия в США

Как сообщал УНИАН, Пентагон рассматривает предложение компании Boeing о поставках Украине дешевых малогабаритных высокоточных снарядов, устанавливаемых на имеющиеся ракеты. Речь идет о бомбах малого диаметра наземного базирования (GLSDB) дальностью до 150 километров. Она состоит из снаряда малого диаметра GBU-39 (SDB) и ракетного двигателя M26, оба этих компонента в достаточном количестве имеются на складах США.

В целом, западные компании увеличивают производство оружия из-за спроса, значительно увеличившегося на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину. Например, Lockheed Martin удваивает производство противотанковых ракет Javelin, которые она производит совместно с Raytheon, а также на 60% увеличивает производство систем HIMARS и ракет GMLRS. Кстати, той же Raytheon пришлось даже вернуть на работу на свой сборочный завод пенсионеров, чтобы удовлетворить масштабы производства.

А компания L3Harris Technologies, которая получила заказ на вооружение для Украины на сумму $200 млн, извлекает компьютерные чипы из старых радиоприемников, чтобы сделать новые средства связи и уложиться в сроки.

Армия США ускоряет процесс приобретения оружия для пополнения своих запасов, поскольку они были истощены из-за поставок вооружения в Украину.

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