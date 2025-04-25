В частности, об опасном союзе вспомнили снова из-за удара по Киеву.

Роль Северной Кореи в войне в Украине вновь оказалась в центре внимания после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская ракета, убившая 12 человек в Святошинском районе Киеве, может являться баллистической ракетой KN-23 (KN-23A) Пхеньяна, пишет The Guardian.

"Наши спецслужбы проверяют все детали. Если подтвердится, что эта ракета была произведена в Северной Корее, это станет очередным доказательством преступного характера союза между Россией и Пхеньяном", - отметил Зеленский. Заявления украинского главы государства напоминают о растущей зависимости Кремля от солдат, боеприпасов и, что особенно важно, ракет Северной Кореи.

При этом РФ и КНРД продолжают отрицать сообщения о том, что тысячи северокорейских солдат были отправлены осенью прошлого года в Курскую область России. Обе стороны также утверждают, что не осуществляли передачу оружия, нарушающую санкции ООН.

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Однако, основываясь на спутниковых снимках, проверенных видео из соцсетей, перехваченных военных отчётах и информации от разведслужб Украины и Южной Кореи, эксперты смогли получить более ясное представление о материальном вкладе Северной Кореи в конфликт, пишет СМИ.

Помимо большого количества артиллерийских снарядов (миллионы снарядов), КНДР поставила России системы залпового огня, дальнобойную артиллерию, а также баллистические ракеты, которые начали использоваться против Украины еще в конце 2023 года.

"Согласно сообщениям украинской военной разведки, к началу этого года Северная Корея поставила России 148 баллистических ракет KN-23 и KN-24. Именно такие ракеты, предположительно, использовались в недавней атаке на Киев, в результате которой также пострадали не менее 90 человек", - говорится в материале. Там также сообщается, что KN-23 могут нести боеголовки весом до одной тонны, что делает их более мощными, чем аналогичные российские ракеты.

Расследование зафиксировало 64 поставки за 20 месяцев — почти 16 000 контейнеров. Одна из последних поставок была зафиксирована 17 марта. Кроме того, сообщается, что вклад Северной Кореи составляет до 70% всех боеприпасов, используемых российской артиллерией.

"Без поддержки Ким Чен Ына президент Путин вряд ли смог бы вести войну в Украине", — отметил Хью Гриффитс, с 2014 по 2019 год возглавлявший группу экспертов ООН по мониторингу санкций против КНДР.

Другие эксперты отмечают, что КНДР предоставила России как устаревшие или избыточные боеприпасы, так и новое вооружение, которое теперь проходит боевые испытания в Украине. Среди нового оружия — более 140 баллистических ракет серии "Хвасон-11", фрагменты которых были обнаружены после удара по Украине в январе 2024 года.

Доклад 38 North предполагает, что чем дольше продолжается война, тем выше вероятность, что Северная Корея будет поставлять более сложное вооружение, включая управляемые противотанковые ракеты, зенитные ракеты, баллистические ракеты средней дальности и беспилотники, совместно разработанные с Россией.

В обмен на смертоносную помощь Пхеньяна Москва, вероятно, предоставит оружие и/или военные технологии, ещё больше укрепляя наступательные и оборонительные возможности Северной Кореи как на Корейском полуострове, так и за его пределами".

Другие новости о роли КНДР в войне России против Украины

Ранее УНИАН сообщал, что Россия до сих пор не проиграла войну в Украине только благодаря КНДР. "Вклад Северной Кореи был стратегически важным. Артиллерийские снаряды Северной Кореи - это стратегический императив. Без северокорейской поддержки Владимир Путин потерпел бы неудачу", - сказал аналитик Хью Гриффитс.

Кроме того, война в Украине может сделать армию КНДР сильнее. Часть войск Северной Кореи были уничтожены на Курщине, однако они до сих пор могут усвоить уроки на других направлениях.

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