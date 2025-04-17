Северная Корея - это единственная страна, которая может поставлять России боеприпасы в таком объеме.

Вклад Северной Кореи в войну России против Украины огромен, и именно благодаря поставкам северокорейского оружия и боеприпасов РФ смогла продолжать наступление на Донбассе и практически вытеснить ВСУ из Курской области. Такое мнение в комментарии для "Радио Свобода" высказал старший научный сотрудник Стокгольмского института исследования проблем мира SIPRI Хью Гриффитс.

"Справедливо сказать, что Северная Корея не позволила России проиграть эту войну. Вклад Северной Кореи был стратегически важным. Артиллерийские снаряды Северной Кореи - это стратегический императив. Без северокорейской поддержки Владимир Путин потерпел бы неудачу в своей войне против Украины", - сказал аналитик.

При этом научный сотрудник южнокорейского аналитического центра политических исследований Asan Ян Юк отмечает, что Северная Корея - это единственная страна, которая может поставлять России боеприпасы в таком объеме.

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"Северная Корея, несомненно, отправила в Россию свои собственные военные запасы... Если бы им нужно было совсем немного, они могли бы обратиться к любой другой стране, но Северная Корея - единственная, кто может предоставить их России в таком большом объеме", - отмечает он.

Военный эксперт Юрий Федоров отмечает, что российский ВПК не может самостоятельно производить такое количество снарядов, которое Россия применяет в войне.

"Несмотря на то, что в него вливают колоссальные средства, сотни тысяч новых работников. Несмотря на все деньги, которые сыплются на работников ВПК, как из рога изобилия, они не могут выполнить самую простую задачу", - отмечает аналитик.

КНДР помогает России в войне

Аналитики отмечали, что соучастие в российской вооруженной агрессии против Украины уже принесло правительству КНДР не менее 20 миллиардов долларов доходов. Больше всего прибыли Пхеньян получил от поставок в Россию артиллерийских боеприпасов, но выгодным также было решение отправить на фронт несколько тысяч северокорейских военных и предоставить россиянам определенную техническую поддержку.

Также аналитики отмечали, что Северная Корея отправила в Россию более 15 800 контейнеров боеприпасов в период с августа 2023 года по март 2025 года.

Также сообщалось, что северокорейские ракеты, которые используют оккупанты в Украине, стали намного точнее, чем раньше. Представитель ГУР Андрей Черняк рассказал, что раньше эти ракеты приземлялись на расстоянии более 100 метров от целей, а теперь бьют гораздо ближе.

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