По словам эксперта, со временем эффективность северокорейских действий на поле боя улучшилась.

Из-за того, что российское контрнаступление на Курщине близится к завершению, пока непонятно, как войска КНДР будут использоваться до конца войны. Возможно, их перебросят на другие участки фронта, однако боевые действия на Донбассе имеют более статичный характер, чем бои в Курской области из-за лучшей украинской логистики. Об этом пишет военный эксперт, доктор Роберт Фарли для 19fortyfive.

Часть войск Северной Кореи были уничтожены на Курщине, однако они до сих пор могут усвоить уроки на других направлениях. Из-за этого армия КНДР может стать более смертоносной угрозой в Северо-Восточной Азии и других регионах, пишет эксперт.

"Масштабные операции под командованием иностранного правительства или коалиции вряд ли являются чем-то необычным. Во время Второй мировой войны испанская "Голубая дивизия" служила на Восточном фронте, несмотря на официальный нейтралитет Испании в войне. Во время Вьетнамского конфликта южнокорейские войска действовали бок о бок с американскими и южновьетнамскими силами. В войнах в Ираке и Афганистане участвовали многочисленные национальные контингенты, каждый из которых имел свои собственные способы ведения боевых действий", - напомнил Фарли.

Видео дня

Аналитик подчеркнул, что такие операции дают ценный опыт армиям, которые не всегда имеют возможность развивать навыки ведения боевых действий собственными силами.

Опыт войск КНДР на войне против Украины

Как отметил эксперт, действия солдат Северной Кореи в первые дни развертывания на Курщине не вызывали доверия, ведь атаки на открытой местности приводили к большим потерям.

"Но с течением времени эффективность северокорейских действий улучшилась. Северокорейские солдаты выглядят подготовленными, компетентными и лояльными к своим командирам. Украинцы на фронте сообщают, что северокорейские солдаты бьются насмерть и совершают самоубийства, чтобы избежать плена", - добавил Фарли.

Таким образом северокорейцы получили опыт ведения боевых действий на фронте, где преобладают беспилотники. Кроме того, сами россияне улучшили сотрудничество с военными КНДР, ведь начали предоставлять им воздушную и беспилотную поддержку во время атак, отметил эксперт.

"Более того, нет никаких оснований надеяться, что северокорейцы собираются вернуться домой. Москва и Пхеньян могут легко найти юридическое оправдание для использования войск КНА (Корейской народной армии - УНИАН) на Донбассе, и, несмотря на усилия администрации Трампа, война, похоже, не приближается к завершению", - считает обозреватель.

Эксперт подытожил, что северокорейские войска, воюющие на стороне РФ, получают ценные уроки современной тактики и технологий, которые войска Южной Кореи усваивают виртуально.

"Поскольку Пхеньян счел нужным задействовать свои войска в одной иностранной войне, вряд ли невозможно, что Ким Чен Ын найдет другое применение своим элитным солдатам", - добавил Фарли.

Войска КНДР на войне против Украины - что известно

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что на Курщине северокорейские войска научились работать с дронами и РЭБ. По его словам, сейчас можно говорить об эволюции и успешной подготовке северокорейских военных.

Также в ГУР сделали заявление об участии войск КНДР в новом российском наступлении. По словам Андрея Черняка, такие солдаты, скорее всего, могут быть привлечены к наступательным действиям РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: