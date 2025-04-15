От 75% до 100% снарядов в некоторых российских частях поставляются Северной Кореей.

Северная Корея передает России огромное количество артиллерийских снарядов. Многие снаряды, которые были выпущены оккупантами по Украине в 2024 году, передала КНДР. Об этом говорится в расследовании Reuters, проведенном совместно с Open Source Centre.

Отмечается, что Северная Корея стала крупным военным союзником России. Пхеньян поставляет Москве снаряды, ракеты и истребители в обмен на нефтепродукты и ракетные технологии.

В агентстве ознакомились с документами Минобороны РФ, которые показали, что от 75% до 100% снарядов в некоторых российских частях поставляются Северной Кореей. По данным украинской военной разведки, КНДР поставляет около половины всех артиллерийских снарядов, используемых российскими войсками на войне.

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В рамках расследования выяснилось, что поставки оружия из Северной Кореи в Россию начались не позднее сентября 2023 года, после визита в Пхеньян тогдашнего министра обороны РФ Сергея Шойгу в июле на 70-ю годовщину перемирия в Корейской войне. В период с 3 сентября 2023 года по 17 марта 2025 года российские грузовые суда "Ангара", "Мария", "Майя-1" и "Леди Р" совершили 64 рейса между северокорейским портом Расон и российскими портами Дунай и Восточный на Дальнем Востоке.

Кроме того, спутниковые снимки показали, что российские суда в общей сложности перевезли более 15 800 контейнеров. Грузы также шли по мосту Дружбы через реку Туманная.

В агентстве подчеркнули, что пик поставок пришелся на январь 2024 года. Тогда доставлялось по семь партий в месяц, а в настоящее время грузовые суда перевозят около трех партий снарядов в месяц. Предполагается, что в одних только контейнерах может находиться от 4 до 6 миллионов артиллерийских снарядов.

Затем снаряды перевозились по железной дороге на склады вблизи российско-украинской границы, чаще всего в Тихорецк в Краснодарском крае, отметили журналисты.

Северная Корея и Россия - другие новости

Ранее военный эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал, может ли КНДР направить свои войска для наступления России на юге. По его словам, Северная Корея продолжает предоставлять РФ оружие, однако с войсками не спешит.

Кроме того, ZDF писало, что Россия может развернуть войска КНДР в Украине. Вероятно, Россия перебросила часть войск Северной Кореи на аннексированный полуостров Крым, чтобы развернуть этот контингент в Украине.

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