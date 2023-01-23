Ударный дрон оснащен украинским двигателем.

Беспилотник-истребитель Bayraktar Kızılelma, который создала турецкая компания Baykar, успешно выполнил первый полноценный полет. Он оснащен двигателем от украинской компании "Мотор Сич".

"Испытания Bayraktar Kızılelma продолжаются. Первый беспилотный боевой самолет Турции совершил свой полет в учебно-испытательном летном центре AKINCI в городе Чорлу Текирдага", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты тестировали идентификации систем беспилотного боевого самолета. Испытания прошли успешно.

Видео дня

Беспилотник Bayraktar Kızılelma - что известно

Bayraktar Kizilelma – это реактивный сверхзвуковой малозаметный палубный беспилотный самолет, который разрабатала в рамках проекта MIUS турецкая оборонная компания Baykar Makina.

Он оснащен турбореактивным двигателем АИ-25ТЛТ от украинской компании "Мотор Сич", который позволяет дрону развивать скорость до 800 км/ч. При этом БПЛА может находиться в воздухе до пяти часов и нести боевую нагрузку около 1 тонны.

30 августа 2022 года в Самсуне компания-разработчик впервые представила этот беспилотник. Он способен стартовать с палубы легкого авианосца.

30 ноября 2022 года Baykar провела первые летные испытания Bayraktar Kizilelma, которые дрон успешно прошел.

Вас также могут заинтересовать новости: