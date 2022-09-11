Компания Baykar уже купила земельный участок под строительство завода.

Проект строительства в Украине завода турецкой компании Baykar не отменяется из-за того, что война продолжается.

Об этом заявил генеральный директор компании Халук Байрактар, информирует Радио Свобода.

По его словам, Baykar до сих пор хочет инвестировать в производство на территории Украины. Этот проект задумали еще до начала полномасштабной войны в Украине, сказал он.

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"Когда президент Зеленский посетил Baykar в 2019 году, мы пообещали, что создадим научно-производственный центр в Украине. И с тех пор работаем. 3 февраля этого года наши правительства, Турции и Украины, подписали Соглашение о сотрудничестве для поддержки высокотехнологичных аэрокосмических отраслей. И после этого мы начали проектировать этот завод, этот инвестиционный план. И мы продвигаемся вперед", – рассказал Халук Байрактар.

На заводе в Украине планируют выпускать не только Bayraktar TB2, но и другие модели беспилотников: например, тяжелый Akıncı и истребитель Kızılelma.

Халук Байрактар отметил, что для компании важно сотрудничество с Украиной и как с потенциальным производителем, и как со страной, которая использует эти дроны в войне.

"В 2018 году ни одна страна не согласилась поддерживать Украину технологиями ударных беспилотников. Только Турция сделала это, и мы построили очень прочные отношения с Украиной, очень прочная связь, который действительно выгоден обеим странам, и мы продолжаем это делать", – сказал гендиректор Baykar.

По словам Халука Байрактара, их дроны и раньше были востребованы и продавались в 24 странах мира. Однако после того, как беспилотники Bayraktar TB2 показали свою эффективность в войне в Украине, их технологиями больше заинтересовались европейские страны.

Как ранее сообщал УНИАН, владелец компании уже приобрел земельный участок в Украине, разработал проект самого завода и готов реализовать его до конца. В ответ на такие новости в Кремле угрожают "демилитаризовать" завод.

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