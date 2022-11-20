В турецкой компании отметили, что новинка сможет вести воздушный бой.

Компания-производитель Baykar, которая стала известна благодаря беспилотникам Bayraktar, проводит испытания еще одного своего изобретения - беспилотного истребителя Kızılelma. Новинка сможет вести полноценный бой в воздухе.

По данным издания Defense Express, в ходе тестов проверят работу двигателя в динамике, влияние вибрации во время движения по взлетно-посадочной полосе, а также переходы в разные режимы работы. Правда, беспилотный истребитель пока еще не отрывался от земли.

Первый полет Kızılelma запланирован на следующий год. Кроме того, в планах компании – производство этого и других беспилотников в Украине.

Беспилотник Kızılelma – что известно

В беспилотном истребителе турецкого производства используются турбореактивный двигатель АИ-25ТЛТ, который разработали в компании "Мотор Сич". Этот двигатель позволит дрону развивать скорость до 800 км/ч.

При этом беспилотник сможет находиться в воздухе пять часов, а также может нести боевую нагрузку около 1 тонны.

Роль турецких беспилотников в войне в Украине - что известно

С 24 февраля беспилотники Bayraktar TB2 очень хорошо показали себя на поле боя в Украине. При этом в самой компании заявили, что не будут вести торговлю с Россией, потому что поддержвают Украину.

Кроме того, владелец компании купил земельный участок в Украине, на котором готов построить завод по производству БПЛА. Здесь планируют выпускаить реактивный сверхзвуковой беспилотник Bayraktar Kizilelma, БПЛА Bayraktar ТВ2 и Bayraktar Akinci.

Вас также могут заинтересовать новости: