Презентация состоялась в рамках авиационно-космического фестиваля TEKNOFEST KARADENİZ.

Во вторник, 30 августа, в турецком городе Самсун публике впервые представили новую модель ударного беспилотника Bayraktar Kızılelma ("Красное яблоко").

Презентация состоялась в рамках авиационно-космического фестиваля TEKNOFEST KARADENİZ, сообщает Anadolu.

По словам технического директора компании Baykar Teknoloji Сельчука Байрактара, системы, подобные Bayraktar Kızılelma, – это будущее военной авиации: они способны к "агрессивному маневрированию" и обладают развитой системой искусственного интеллекта.

Известно, что новая модель дрона оснащена реактивным двигателем. Для взлета Kızılelma достаточно минимальной длины полосы. К примеру, беспилотник способен стартовать с палубы легкого авианосца.

Bayraktar Kızılelma: общая информация

Сверхзвуковой малозаметный палубный БПЛА с турбореактивным двигателем.

Беспилотник разработан турецкой оборонной компанией Baykar Makina в рамках проекта MIUS – Боевой Беспилотный Aвиационный Комплекс.

Максимальная взлетная масса (MTOW) – около 6000 кг, из которых более 1500 кг приходится на его полезную нагрузку.

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