В частности, украинские военные совершили "ограниченную, но все еще значительную атаку" в западной части Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня.

Украинские военные якобы провели контрнаступательные операции с различными результатами по крайней мере на трех участках фронта в рамках более широких контрнаступательных усилий, которые разворачиваются с воскресенья, 4 июня.

Об этом сообщается в новом отчете аналитиков Института изучения войны. В частности, украинские силы перешли от оборонительных к наступательным операциям на Бахмутском направлении и продвигаются от 200 метров до почти двух километров на флангах города.

"С 4 июня украинские войска достигли тактических успехов во время ограниченных локализованных контратак в западной части Донецкой области возле границы Донецко-Запорожской области. Кроме того, украинские войска совершили атаку на Западе Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня, но, похоже, не достигли успехов по состоянию на момент публикации отчета", - говорится в сообщении.

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Как отмечают в ISW, украинские военные совершили "ограниченную, но все еще значительную атаку" в западной части Запорожской области в ночь с 7 на 8 июня. Российские силы, очевидно, защищались от этой атаки доктринальным образом и, вероятно, восстановили свои первоначальные позиции по состоянию на 8 июня, отмечают аналитики.

Также в отчете ISW отмечается, что 8 июня украинские войска якобы потеряли определенную технику, предоставленную Западом. При этом отмечается, что такие потери являются неизбежными во время любых военных мероприятий и не являются показателем будущего прогресса контрнаступления Украины.

"Министерство обороны России ответило на украинскую атаку с нехарактерной степенью слаженности и похвалило подразделения Южного военного округа за отражение атаки и восстановление утраченных позиций... Похоже, что российские силы выполнили свою официальную тактическую оборонительную доктрину в ответ на украинские атаки юго-западнее Орехова", - пишут в ISW.

В то же время отмечается, что атаки наших войск в этой части Запорожской области 8 июня не отражают полный объем украинских возможностей в нынешнем контрнаступлении.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, ранее минобороны РФ заявило, что утром 4 июня ВСУ пошли в контрнаступление на Южно-Донецком направлении. Российский террорист Гиркин также заявил, что жестокие бои происходят на Запорожском направлении в районе города Орехово но не исключил, что это может будет контрнаступление. Но он добавил, что воспринимает это как обманный маневр.

Впрочем, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Россия путает определенные успехи ВСУ на поле боя с началом контрнаступления. По его словам, контрнаступление не началось, и что старт соответствующих действий украинцы обязательно увидят.

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