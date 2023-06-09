Последствия подрыва Каховской дамбы для граждан РФ будут катастрофическими, предупредил секретарь СНБО.

Российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС для того, чтобы защитники Украины не пошли в контрнаступление на Херсонском направлении.

Последствия преступления для нашего государства будут страшные, а для граждан РФ - катастрофические, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "Украинского радио". Чиновник отметил, что ответственность за подрыв дамбы будут нести и те, кто давал указание это сделать, и те, кто выполнил его.

"...Я хочу сказать, что, прежде всего, россияне это делали с военной целью для того, чтобы мы не пошли в контрнаступление именно на Херсонском направлении. Хотя, я думаю, сегодня можно четко понимать, что у нас были совсем другие планы...", - отметил Данилов.

Видео дня

Подрыв Каховской ГЭС - сегодня это стоит знать

Российские захватчики 6 июня полностью уничтожили Каховскую дамбу, вода начала затапливать ряд населенных пунктов. Больше всего пострадала временно оккупированная россиянами левобережная часть Херсонской области.

Алексей Данилов сообщил, что приказ о подрыве дамбы оккупанты получили из кабинета российского диктатора Владимира Путина. По сведениям украинской стороны, ГЭС враги подорвали изнутри той взрывчаткой, которую заложили еще в прошлом году.

По сведениям командующего Объединенных сил украинской армии генерал-лейтенанта Сергея Наева, подрыв Каховской дамбы не повредят наступлению наших защитников.

Вас также могут заинтересовать новости: