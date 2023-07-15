Село Шестовица местные называли "второй Чернобаевкой", потому что там немало российской техники не добралось до берега.

В селе Шестовица, что в Черниговской области, из реки Десна вытащили российский танк. Он почти не получил повреждений, поэтому может пригодиться украинскому войску, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"У военных станет еще на один танк больше. Водолазы-саперы и специалисты водолазно-спасательных подразделений Государственной специальной службы транспорта совместно с военными оперативного командованием "Север" вытащили российский танк, который был затоплен во время неудачной попытки переправиться через реку Десна в районе села Шестовица на Черниговщине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российский танк, который вытащили из воды, не имеет значительных повреждений, поэтому после восстановления "станет в ряды Вооруженных Сил Украины".

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В сообщении сказано, что в ходе боев под Черниговом, российские войска неоднократно прибегали к попыткам осуществить переброску своих подразделений через реку Десна в районе Шестовицы, но терпели неудачу. Поэтому местные жители в шутку называют свое село "второй Чернобаевкой", намекая на село под Херсоном, где бойцы ВСУ неоднократно успешно били по местному аэродрому с вражеской техникой. Враг паниковал от самого упоминания о Чернобаевке и не хотел идти в наступление на этом направлении.

Военные трофеи ВСУ

Как сообщал УНИАН, российскую военную технику в качестве трофеев с первого дня полномасштабного вторжения захватывали украинские бойцы. Речь шла и о советских образцах и о современной технике.

Особенно много российской техники было захвачено в ходе контрнаступления в Харьковской области, когда у россиян обрушился фронт в районе Изюма.

В "Укроборонпроме" сообщали, что из-за большого количества трофейной техники в Украине даже создали программу по изучению и модификации захваченной у российских оккупантов техники. В результате значительная часть затрофеенных машин была использована против самого агрессора.

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