Гендиректор "Укроборонпрома" Юрий Гусев отметил, что долгосрочная стратегия Украины заключается в получении иностранных технологии, например из США.

Украина ввела процедуры по изучению и модификации захваченной у российских оккупантов техники и ее использованию против самой страны-агрессора.

Об этом заявил гендиректор концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев в интервью Foreign Policy.

"У нас есть специальные научно-исследовательские учреждения, изучающие всю эту российскую технику и вооружение, и есть свои конструкторские бюро, которые разыскивают эту военную технику и вооружение из России", - сказал он.

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По его словам, долгосрочная стратегия Украины заключается в получении иностранных технологии, например из США и создании совместных предприятий с мировыми оборонными компаниями для производства более эффективного оружия.

"С 24 февраля мы работаем в режиме 24/7. Мы перенесли некоторые наши предприятия из-за проблем с безопасностью и ракетные атаки. Мы работаем с партнерами, чтобы создать здесь, в Украине, предприятия по обслуживанию и ремонту западного оружия и техники", - сказал Гусев.

"Мы надеемся, что мы будем частью производственной линии", - добавил Гусев, а также призвал к созданию совместных центров исследований и разработок с западными компаниями.

Напомним, по данным аналитиков международного проекта Oryx, в ходе контрнаступления на Харьковщине в руки украинцев попало более 200 единиц неповрежденной техники.

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